Milli Piyango Şans Topu sonuçları sorgulama ekranı 13 Mayıs - Şans Topu çekiliş sonucu açıklandı ikramiye o illere çıktı

Haftanın üçüncü günü çekilişi gerçekleşen Şans Topu'nda heyecanlı bekleyiş sonra erdi. 987. hafta Şans Topu çekiliş sonuçları MPİ tarafından noter huzurunda düzenlenen kuranın ardından duyuruldu. Şans Topu oyunu iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Zengin olmak isteyenleri her hafta hayallerine kavuşturan Şans Topu'nda geçtiğimiz hafta 2 milyon 389 bin TL'nin bir kişiye çıkmasıyla kuponlarını günler öncesinden hazırlayanların heyecanı bu hafta artı. İşte, 13 Mayıs Şans Topu çekiliş sonuçları ve Şans Topu sorgulama sayfası.

13 MAYIS ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu oyununun 987. hafta çekilişleri Milli Piyango İdaresi tarafından noter huzurunda tamamlandı. Sabırsızlıkla beklenen Şans Topu'nun 13 Mayıs tarihli çekilişinde şu numaralar ikramiye kazandırdı;



Şans Topu oyununun 987. hafta çekilişinde 5 artı 1 bilen 2 kişi 391 bin 794 lira 50'şer kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 833 lira 65'er kuruş, 4 artı 1 bilen 196 kişi 516 lira 35'er kuruş, 4 bilen 2 bin 274 kişi 55 lira 65'er kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 546 kişi 27 lira 85'er kuruş, 3 bilen 69 bin 445 kişi 4 lira 70'er kuruş, 2 artı 1 bilen 53 bin 301 kişi 6 lira 30'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 178 bin 252 kişi 3 lira 50'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponların, Ankara'nın Mamak ve Bursa'nın Yıldırım ilçelerinden yatırıldığı bildirildi.

ŞANS TOPU SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ŞANS TOPU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİYOR?

MPİ'nin ilgi gören şans oyunlarından olan Şans Topu'nun çekiliş sonuçları Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesinden sorgulanıyor. Şans Topu'nun 13 Mayıs tarihli sonuçlarına göre ikramiye kazandıran numaralar öğrenilebilecek.

Şans Topu'nda geçen hafta ne olmuştu?

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 18 kişi 4 bin 743 lira 95'er kuruş, 4 artı 1 bilen 227 kişi 501 lira 60'ar kuruş, 4 bilen 2 bin 782 kişi 51 lira 20'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 6 bin 226 kişi 27 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 76 bin 57 kişi 4 lira 85'er kuruş, 2 artı 1 bilen 61 bin 663 kişi 6 lira 10'ar kuruş, 1 artı 1 bilen 210 bin 525 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye kazanan kuponun, Adana'nın Yüreğir ilçesinden yatırıldığı bildirildi.