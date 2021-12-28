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Milli Piyango ikramiyesi ne kadar? İşte, Yılbaşı 2022 büyük ödülü

#Milli Piyango#Milli Piyango 2022#Milli Piyango İkramiyesi
Milli Piyango ikramiyesi ne kadar İşte, Yılbaşı 2022 büyük ödülü

Milli Piyango tarafından içinde bulunduğumuz yılın son ve 2022 yılının ilk saatlerinde gerçekleştireceği büyük ikramiye çekilişi için geri sayım başladı. Yılbaşı, 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek olan yılbaşı çekilişi için bilet satın almak isteyen vatandaşlar, tam, yarım ve çeyrek bilet fiyatları için sorgulamalarını sürdürürken, Milli Piyango büyük ikramiyesi için de sorgulamalar devam ediyor. Peki, 2022 Milli Piyango büyük ikramiye tutarı kadar oldu? İşte, o detaylar

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Milli Piyango yılbaşı ikramiye miktarı son günlerin araştırılan konuları arasında yer almaya başlandı. Her yıl olduğu gibi 2022 yılında düzenlenecek olan yılbaşı özel çekilişinde birçok miktarda ikramiye dağıtacak olan Milli Piyango, tam, yarım ve çeyrek olmak üzere 3 farklı seçenekte yılbaşı biletlerini satışa çıkardı. Peki, 2022 Milli Piyango ikramiyesi ne kadar oldu? İşte, tam, yarım, çeyrek bilet fiyatları ve merak edilen bazı detaylar

2022 MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR OLDU?

Milli Piyango tarafından 2022 yılbaşı büyük ikramiyesi için 31 Aralık'ta yapılacak özel çekilişinde 120 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 2 adet 12 milyon lira, 10 adet 1 milyon 200 bin lira, 40 adet de 120 bin liralık ikramiye verilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2022 EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

YILBAŞI TAM, YARIM, ÇEYREK BİLET FİYATLARI NE KADAR OLDU?

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Bu yıl idarenin belirlediği fiyatlara göre tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet 30 liradan satılıyor. Yılbaşı özel çekiliş biletleri, 31 Aralık tarihine kadar satışta yer alacak. 

120 milyon liralık büyük ikramiyenin çeyrek bilete çıkması halinde 4 kişi yeni yıla milyoner olarak girebilecek. 

TOPLAM 670 MİLYON 760 BİN LİRA DAĞITILACAK

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.  

 

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