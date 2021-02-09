Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 9 Şubat Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Milli Piyango çekilişi bugün yapılacak. 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında canlı yayında yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edilecek. İşte 9 Şubat Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?

Milli Piyango çekilişi 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşecek. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.