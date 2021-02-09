Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 9 Şubat Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline’da olacak
Milli Piyango sonuçları ile ilgili son dakika açıklamaları yakından takip ediliyor. Şans oyununu oynayanlar heyecanla çekiliş saatini beklemeye başladılar. Sisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango çekilişi bugün canlı yayında yapılacak. İşte 9 Şubat Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı ve çekilişin detayları
Milli Piyango çekilişi bugün yapılacak. 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında canlı yayında yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline.com üzerinden ilan edilecek. İşte 9 Şubat Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANIR?
Milli Piyango çekilişi 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşecek. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden sorgulama işleminizi yapabilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
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