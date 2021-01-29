Milli Piyango çekilişi saat kaçta? 29 Ocak Milli Piyango sonuçları millipiyangoonline’da olacak

Milli Piyango sonuçları bugün yapılacak olan çekilişin ardından belli olacak. 29 Ocak Milli Piyango çekilişi 15:30 – 17:30’da yapılacak. Canlı yayında gerçekleştirilecek olan çekilişin ardından 29 Ocak Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden öğrenebilirsiniz. İşte Milli Piyango sonuçları sorgulama ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30 – 17:30’da yapılacak. Çekilişin ardından kazandıran numaraları aşağıdaki link üzerinden sorgulayabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.