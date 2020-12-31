Milli Piyango çekilişi hangi kanalda canlı yayınlanacak? Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi canlı izlenecek

Milli Piyango 2021 çekilişinin hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Milli Piyango çekilişi saat 14:30’da başlayacak. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek. Büyük ikramiye çekilişi ise akşam saatlerinde yapılacak. Milli Piyango 2021 sonuçları sorgulama işlemi 31 Aralık 2020’de çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da yapılabilecek.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA İZLENECEK?

Milli Piyango çekilişi saat 14:30’da başlayacak. Çekiliş millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı olarak izlenebilecek.

Sisal Şans’ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Büyük ikramiye çekilişi saat 23:00’te başlayacak. Bu çekilişte bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak.

İŞTE MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAATLERİ

millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanacak çekilişlerin yayın programı:

14:30-16:00 1. Bölüm / 10.000 TL - 10.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

16:30-18:00 2. Bölüm / 5.000 TL ikramiye kazanan numaralar

18:30-20:00 3. Bölüm / 200 TL - 1.000 TL ikramiye kazanan numaralar (son 2 - 6 rakamına göre)

23:00 4. Bölüm / Amorti ve 100.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar

Toplam ikramiye 563 milyon 400 bin TL.