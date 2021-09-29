Milli Piyango çekiliş sonuçları belli oldu! 29 Eylül Milli Piyango sonuç sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

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29 Eylül Milli Piyango çekilişi saat 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında yapıldı. Heyecanla beklenen çekiliş www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlandı. Yapılan çekilişin ardından Milli Piyango sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 0 ve 8 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI AÇIKLANDI

29 Eylül tarihli çekilişte 20.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar, "1456925" olarak belirlendi. 2.000.000 TL ikramiye kazanan numaralar ise "1837912" oldu.

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

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Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.