Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da
Milli Piyango sonuçları belli oldu. Şans oyunu oynayanların merakla beklediği çekilişin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Sisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar yayımlandı. 9 Şubat tarihli çekilişte 4.000.000 TL kazanan numara 170247 oldu. İşte, Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.
9 Şubat Milli Piyango çekilişi 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşti. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 1 ve 8 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.
MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ
MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?
Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.
Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!
Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
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