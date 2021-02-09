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Haber Giriş: 09.02.2021 - 18:20 | Son Güncelleme:

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 9 Şubat Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da
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Milli Piyango sonuçları belli oldu. Şans oyunu oynayanların merakla beklediği çekilişin sonuçları millipiyangoonline'da erişime açıldı. Sisal Şans tarafından canlı yayında gerçekleşen Milli Piyango çekilişinde kazandıran numaralar yayımlandı. 9 Şubat tarihli çekilişte 4.000.000 TL kazanan numara 170247 oldu. İşte, Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları ve sorgulama ekranı.

9 Şubat Milli Piyango çekilişi 15:30 ve 17:30 saatleri aralığında gerçekleşti. Canlı yayında yapılan çekilişin ardından sonuçlar millipiyangoonline.com üzerinden ilan edildi. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 1 ve 8 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linkte tıklayarak öğrenebilirsiniz.

 

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı 9 Şubat Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı 9 Şubat Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI-TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NASIL ALINIR?

Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.

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