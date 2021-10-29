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Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı! 29 Ekim 2021 Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

#Milli Piyango#Sisal Şans#Millipiyangoonline
Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı 29 Ekim 2021 Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

Milli Piyango sonuçları yapılan çekilişin ardından belli oldu. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel düzenlenen Milli Piyango çekilişi Sisal Şans tarafından noter huzurunda canlı yayında gerçekleşti. 20 milyon TL'lik büyük ikramiyenin sahibini aradığı çekilişte kazanan numara "0842729" oldu. İşte, 29 Ekim Milli Piyango canlı çekiliş sonuçları, sıralı tam liste ve bilet sorgulama ekranı.

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29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'na özel olarak yapılan Milli Piyango canlı çekilişi bugün saat 15:30'da başladı. Heyecanla beklenen Milli Piyango çekilişi Sisal Şans tarafından Millipiyangoonline.com üzerinden canlı olarak yayınlandı. Çekilişin sona ermesiyle Milli Piyango sıralı tam liste yayınlandı. Bu haftanın çekilişinde amorti kazandıran numaralar 4 ve 6 oldu. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi ile ikramiye bilgilerinizi millipiyangoonline.com üzerinden ve aşağıdaki linke tıklayarak öğrenebilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI

29 EKİM MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango 29 Ekim çekilişinde büyük ikramiye tutarı 20000000TL olarak açıklandı. Kazandıran numaralar ise 0842729 oldu.

Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklandı 29 Ekim 2021 Milli Piyango sorgulama ekranı millipiyangoonline’da

MİLLİ PİYANGO NASIL OYNANIR?

Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

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Önceden basılmış olan Milli Piyango biletlerini satın alarak ikramiye elde edebileceğin Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuştur. Her bir biletin üzerinde 0 ile 9 arasındaki rakamların sıralı yazılması ile oluşmuş bir sıralı numara vardır.

Tam, yarım veya çeyrek bilet satın alarak eğlenceye dahil olabilir; aldığın biletin türüne göre ikramiye kazanabilirsin!

Milli Piyango biletini www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış bayilerinden satın alabilirsin.
Milli Piyango’yu kazanmak herkesin hayalidir! Biletleri önceden basılmış olan Milli Piyango, tamamen şans üzerine kurulmuş bir oyundur.

Milli Piyango’da; tam bilet, yarım bilet ve çeyrek bilet olmak üzere üç bilet çeşidi bulunur. Her biletin fiyatı ve kazandırma oranı farklıdır. Her ikramiye kategorisinde, kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar ilgili kategorinin ikramiyesini kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.

Milli Piyango büyük ikramiyesi çekilişten önce belli oluyor. Sadece son sayıyı bilsen bile amorti kazanmış oluyorsun! Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

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Milli Piyango çekilişleri canlı yayında yapılır ve kazanan numaralar birkaç küre içerisinden rastgele çekilir ve 18 yaşından büyük olan herkes, bilet satın alarak Milli Piyango oynayabilir.

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