Milli Piyango büyük ikramiye 2021 ne kadar? Geçen yıl Milli Piyango çekilişi büyük ikramiye çıkan numaralar

Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye çekilişi saat 23:00’de başlayacak. Büyük ikramiyeyi kazanmak isteyen vatandaşlar heyecanla çekiliş saatini beklemeye başladılar. Geçtiğimiz yıl çeyrek bilete isabet eden büyük ikramiyeyi kazandıran numaralar 1358490 olmuştu. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklanmıştı.

MİLLİ PİYANGO BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye 100 milyon TL olarak açıklandı. Büyük ikramiye çekilişi saat 23:00’de başlayacak. Bu çekilişte bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak. Sisal Şans’ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak.

BÜYÜK İKRAMİYE ÇIKAN NUMARALAR

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde geçen sene 80 milyon liralık büyük ikramiye, 1358490" numaralı çeyrek bilete isabet etti. Büyük ikramiyeye ait numaraların bulunduğu biletin sevk merkezleri İzmir, Gaziantep, Bursa ve İstanbul olarak açıklandı.