Milli Piyango online bilet alma ekranı: Milli Piyango bileti nereden alınır?
Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi için heyecan giderek artıyor. Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu Milli Piyango çekilişi sonuçları 31 Aralık’ta açıklanacak. Milli Piyango biletinin nasıl alındığı araştırılıyor. Biletler hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden veya mobil uygulamadan alınabiliyor.
Milli Piyango bileti online alma ekranı, şans oyunu oynamak isteyen vatandaşlar tarafından yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için geri sayım başladı. Çekiliş 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilecek. Biletler 1 Aralık tarihinden itibaren satışa çıkarıldı. Yılbaşı çekilişinde çeyrek, yarım ve tam bilet alınabiliyor. İşte Milli Piyango bileti alma ekranı
MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BİLETİ NEREDEN ALINIR?
Milli Piyango bileti hem gezici ve sabit bayilerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabiliyor. Online ekran üzerinde biletini seç, kendi biletini oluştur, ve amorti seçenekleri bulunuyor. Vatandaşlar çeyrek, yarım ve tam bilet seçenekleri arasından istediklerini alabiliyorlar. Aşağıdaki link üzerinden online olarak Milli Piyango yılbaşı biletinizi alabilirsiniz.
BİLET ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
BÜYÜK İKRAMİYE NE KADAR?
Sisal Şans bünyesindeki Milli Piyango çekilişin tarihinde en yüksek ikramiyeyi verecek. Milli Piyango 2021 büyük ikramiyesi 100 milyon TL olarak açıklandı. Toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.
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