Milli Piyango bileti ne kadar? Milli Piyango 2021 çeyrek, yarım, tam bilet fiyatları

Milli Piyango biletinin ne kadar olduğu araştırılıyor. Mili Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi için bilet satışları devam ediyor. Biletler gezici ve sabit bayilerden, online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor. Bu yıl yılbaşı bilet fiyatları tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak açıklandı.

MİLLİ PİYANGO BİLETİ NE KADAR?

Yılbaşı bilet fiyatları tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

Sisal Şans bünyesindeki Milli Piyango çekilişin tarihinde en yüksek ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak. Toplam ikramiye tutarı ise 563 milyon 400 bin TL.

Yılbaşı özel çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan ve büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

Sisal Şans’ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı içinde yer alacak ve Şans Merkezi’nden saat 23:00’te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak.