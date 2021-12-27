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Milli Piyango bilet sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı!

#Milli Piyango#Milli Piyango Sonuçları#Yılbaşı Bilet Sorgulama
Milli Piyango bilet sorgulama nasıl ve nereden yapılır 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango bilet sorgulama işlemi bu yıl da 31 Aralık akşamı pek çok kişinin gündemindeki konu olacak. Milyonlarca vatandaşın internet üzerinden sorgulayacağı 2022 Milli Piyango yılbaşı bileti, kolayca öğrenilebilecek. İşte, 2022 yılbaşı bilet sorgulama ekranı hakkında detaylı bilgiler

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Bu yıl 120 milyon liralık büyük ikramiye verecek olan Milli Piyango bilet sorgulama işlem, 31 Aralık akşamı milyonlarca kişinin gündeminde yer alacak. Toplam 670 milyon 760 bin TL ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi akşamında, bilet sorgulama işlemi internet üzerinden gerçekleşecek. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

YILBAŞI 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL OLACAK

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.  

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120.000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10.000

1,000

10,000,000

40.000

500

20,000,000

200.000

300

60.000.000

700.000

240

168,000,000

2.000.000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120.000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango biletleri, gezici ve sabit bayilerden ve en yakın marketlerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.

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