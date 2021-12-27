Milli Piyango bilet sorgulama nasıl ve nereden yapılır? 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı!

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Bu yıl 120 milyon liralık büyük ikramiye verecek olan Milli Piyango bilet sorgulama işlem, 31 Aralık akşamı milyonlarca kişinin gündeminde yer alacak. Toplam 670 milyon 760 bin TL ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi akşamında, bilet sorgulama işlemi internet üzerinden gerçekleşecek. Peki, Milli Piyango bilet sorgulama nasıl ve nereden yapılır? İşte, 2022 Milli Piyango yılbaşı bilet sorgulama ekranı!

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA NASIL VE NEREDEN YAPILIR?

Milli Piyango yılbaşı bileti, Milli Piyango resmi internet sitesi olan Millipiyangoonline.com üzerinden kolayca sorgulanabilecek. Çeyrek, yarım ve tam Milli Piyango bileti sorgulama işlemi hem mobil hem de masaüstü cihazlardan gerçekleşebilecek.

YILBAŞI 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

BÜYÜK İKRAMİYE 120 MİLYON TL OLACAK

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Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Çekiliş sonucu 31 Aralık 2021 gecesi millipiyangoonline.com'da açıklanacak.

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com'dan kolaylıkla öğrenebilecek.

Yılbaşı ikramiye adetleri ve tutar bilgileri

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 120,000,000 120,000,000 2 12,000,000 24,000,000 10 1,200,000 12,000,000 40 120.000 4,800,000 100 12,000 1,200,000 200 6,000 1,200,000 1,000 2,000 2,000,000 10.000 1,000 10,000,000 40.000 500 20,000,000 200.000 300 60.000.000 700.000 240 168,000,000 2.000.000 120 240,000,000 63 Tes. İkr. 120.000 7,560,000 2,951,416 670,760,000

Milli Piyango oynamanın kuralları neler?

Milli Piyango biletleri, gezici ve sabit bayilerden ve en yakın marketlerden hem de online olarak www.millipiyangoonline.com adresinden ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından satın alınabiliyor.

Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapı ile noter huzurunda gerçekleştirdiği çekilişler canlı olarak yayınlanmaya devam ediyor. Tüm çekiliş süreçleri “Dünya Piyango Birliği” (World Lottery Association) standart ve kurallarına uygun şekilde organize ediliyor ve en büyük öncelik şeffaflığa veriliyor.

Dünya Piyango Birliği sertifikalı, son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve Şans Merkezi adı verilen çekiliş stüdyosunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden canlı olarak yayınlanıyor ve dileyen herkes çekilişe katılabiliyor.