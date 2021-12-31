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MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2022: Milli piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi ikramiye kazandıran numaralar ve telefondan hızlı bilet sorgulama ekranı

#Milli Piyango#Milli Piyango Sonuçları
MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2022: Milli piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi ikramiye kazandıran numaralar ve telefondan hızlı bilet sorgulama ekranı

2022 Milli piyango sonuçları ve Milli Piyango bilet sorgulama ekranı Hurriyet.com.tr'de! Yılbaşı büyük ikramiyenin isabet ettiği numaralar belli oldu. Büyük ikramiye 9876066 numaralı bilete isabet etti. Yılbaşı özel çekilişi 2022 ile yeni yılın ilk talihli ismi netlik kazanacak. Toplam 670 milyon 760 bin TL ikramiyenin dağıtılacağı Milli Piyango sonuçları ile birlikte bilet sahipleri, ikramiye tutarına bağlı kalmak kaydıyla Milli Piyango bayileri ya da Milli Piyango merkezi aracılığıyla tahsilatını sağlayabilecek. Noter huzurunda canlı yayın ile gerçekleşen yılbaşı özel çekilişi 2022 ile Milli Piyango sonuçları net olarak sorgulanabilecek. İşte, Milli Piyango büyük ikramiyesi hangi şehre isabet etti? İşte, o detaylar

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Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2022 yılının ilk talihlisini belirledi. Milyonlarca bilet sahibinin yeni yılın ilk gününe milyoner olarak girme düşüyle satın aldığı yılbaşı bileti, 31 Aralık 2021 Cuma günü 23.00'da gerçekleşen çekilişin ardından netlik kazandı. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı sonuçlar ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango büyük ikramiyesi 9876066 numaralı bilete isabet etti. Biletin İzmir Konak'tan satın alındığı öğrenildi.

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına Milli Piyango Online ve Hurriyet.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz. 

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO 2022 İKRAMİYE TUTARLARI

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

120,000,000

120,000,000

2

12,000,000

24,000,000

10

1,200,000

12,000,000

40

120.000

4,800,000

100

12,000

1,200,000

200

6,000

1,200,000

1,000

2,000

2,000,000

10.000

1,000

10,000,000

40.000

500

20,000,000

200.000

300

60.000.000

700.000

240

168,000,000

2.000.000

120

240,000,000

63 Tes. İkr.

120.000

7,560,000

2,951,416

 

670,760,000

12.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 2683183

  • 4552864

1.200.000 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 2235206

  • 2364344

  • 2879455

  • 3055229

  • 4077312

  • 4907435

  • 7141746

  • 7333210

  • 7728011

  • 7728896

120.000 TL İkramiye kazanan numaralar

Haberin Devamı

  • 0078371

  • 0170681

  • 0214962

  • 0420658

  • 0613417

  • 1306329

  • 1663520

  • 2237734

  • 2619326

  • 2776695

  • 3171980

  • 3748152

  • 4570472

  • 5467007

  • 5578083

  • 5645036

  • 5682593

  • 6205750

  • 6314708

  • 6435891

  • 7024637

  • 7338558

  • 7393447

  • 7750704

  • 7809946

  • 8196159

  • 8201115

  • 8222456

  • 8258639

  • 8345770

  • 8385805

  • 8399163

  • 8831844

  • 9172700

  • 9246584

  • 9490342

  • 9624420

  • 9919572

  • 9962942

12.000 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 0130730

  • 0150079

  • 0275673

  • 0535950

  • 0796122

  • 0801304

  • 0919683

  • 0920638

  • 0962233

  • 1070364

  • 1146916

  • 1205932

  • 1266902

  • 1369290

  • 1442349

  • 1509767

  • 1527433

  • 1602522

  • 1715065

  • 1778006

  • 1824872

  • 2007510

  • 2116581

  • 2129968

  • 2269147

  • 2344418

  • 2513158

  • 2533222

  • 2690698

  • 2924162

  • 2942899

  • 2973569

  • 3074841

  • 3120652

  • 3138879

  • 3219679

  • 3560465

  • 3713336

  • 3793670

  • 3841345

  • 3925144

  • 3935588

  • 4150211

  • 4233493

  • 4262075

  • 4277512

  • 4354654

  • 4483938

  • 4513057

  • 4523173

  • 4589440

  • 4592793

  • 4864163

  • 5009678

  • 5100771

  • 5104062

  • 5115936

  • 5125572

  • 5129588

  • 5150254

  • 5562047

  • 5694068

  • 5720773

  • 5936904

  • 6127878

  • 6387120

  • 6506012

  • 6527233

  • 6571939

  • 6578046

  • 6612287

  • 6754578

  • 6878000

  • 6915060

  • 7102736

  • 7335513

  • 7339450

  • 7414445

  • 7630951

  • 7769870

  • 7808225

  • 7905174

  • 8049223

  • 8151703

  • 8160774

  • 8220400

  • 8229353

  • 8614969

  • 8645236

  • 8822801

  • 8830719

  • 8975363

  • 8986239

  • 9092225

  • 9163265

  • 9164979

  • 9425722

  • 9755333

  • 9800399

  • 9980685

6.000 TL İkramiye kazanan numaralar

  • 0044475

  • 0070243

  • 0080561

  • 0083479

  • 0120817

  • 0139374

  • 0341241

  • 0355927

  • 0377151

  • 0417254

  • 0626268

  • 0627397

  • 0690564

  • 0888457

  • 0889792

  • 0950463

  • 0972840

  • 0988560

  • 1001101

  • 1117368

  • 1123047

  • 1129022

  • 1134664

  • 1233206

  • 1276382

  • 1302263

  • 1424088

  • 1482741

  • 1484784

  • 1516851

  • 1671868

  • 1716989

  • 1736689

  • 1746878

  • 1800057

  • 1838349

  • 1896393

  • 1898523

  • 1971230

  • 2039622

  • 2261698

  • 2271124

  • 2322578

  • 2327819

  • 2330283

  • 2369890

  • 2389692

  • 2447344

  • 2551563

  • 2610288

  • 2615233

  • 2658077

  • 2758325

  • 2812387

  • 2963119

  • 3018162

  • 3020656

  • 3043301

  • 3045772

  • 3053198

  • 3121588

  • 3183782

  • 3353192

  • 3356053

  • 3360578

  • 3437421

  • 3514533

  • 3598991

  • 3651480

  • 3666737

  • 3702695

  • 3732681

  • 3753401

  • 3802373

  • 3807227

  • 3827948

  • 3891874

  • 3929124

  • 3934596

  • 3968495

  • 3974244

  • 4013370

  • 4052957

  • 4121745

  • 4330292

  • 4384000

  • 4468984

  • 4497692

  • 4506339

  • 4539279

  • 4633076

  • 4656149

  • 4699100

  • 4699237

  • 4777346

  • 4839383

  • 4941868

  • 5097393

  • 5119654

  • 5164020

  • 5173898

  • 5231795

  • 5256699

  • 5299938

  • 5393752

  • 5403703

  • 5412918

  • 5494498

  • 5521817

  • 5555844

  • 5626184

  • 5627757

  • 5674760

  • 5780510

  • 5803202

  • 5844142

  • 5854293

  • 5941613

  • 5977187

  • 6053064

  • 6067006

  • 6208824

  • 6212144

  • 6295445

  • 6413247

  • 6445570

  • 6475544

  • 6563879

  • 6613762

  • 6666498

  • 6710081

  • 6755984

  • 6794862

  • 6868384

  • 6888250

  • 7101072

  • 7127800

  • 7209166

  • 7222696

  • 7229145

  • 7320529

  • 7321226

  • 7361436

  • 7447038

  • 7457381

  • 7498881

  • 7523089

  • 7583866

  • 7663520

  • 7681743

  • 7744916

  • 7798175

  • 7867680

  • 7900051

  • 7953280

  • 7996998

  • 8004068

  • 8004088

  • 8075160

  • 8099201

  • 8271735

  • 8321337

  • 8446711

  • 8453076

  • 8498085

  • 8523288

  • 8541057

  • 8582054

  • 8599181

  • 8617044

  • 8617993

  • 8682689

  • 8813347

  • 8866165

  • 8893144

  • 8949166

  • 8960872

  • 8977045

  • 8990666

  • 9051056

  • 9070015

  • 9123093

  • 9195061

  • 9257178

  • 9258720

  • 9300898

  • 9328381

  • 9342548

  • 9362256

  • 9374081

  • 9407549

  • 9414986

  • 9415491

  • 9547817

  • 9558570

  • 9637737

  • 9728169

  • 9840616

  • 9870008

  • 9964012

 

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. 

Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Örnek vermek gerekirse, bu yıl tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet ise 30 liradan satışta yer alıyor. Bu biletlere amorti isabet etmesi durumunda tam bilet sahibi 120, yarım bilet sahibi 60, çeyrek bilet sahibi ise 30 TL ikramiye kazanacak. 

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