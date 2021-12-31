MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA 2022: Milli piyango sonuçları yılbaşı özel çekilişi ikramiye kazandıran numaralar ve telefondan hızlı bilet sorgulama ekranı

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Milli Piyango bilet sorgulama ekranı 2022 yılının ilk talihlisini belirledi. Milyonlarca bilet sahibinin yeni yılın ilk gününe milyoner olarak girme düşüyle satın aldığı yılbaşı bileti, 31 Aralık 2021 Cuma günü 23.00'da gerçekleşen çekilişin ardından netlik kazandı. İşte, Milli Piyango bilet sorgulama ve sıralı sonuçlar ekranı

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI - 2022 BİLET SORGULAMA EKRANI

Milli Piyango büyük ikramiyesi 9876066 numaralı bilete isabet etti. Biletin İzmir Konak'tan satın alındığı öğrenildi.

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranına Milli Piyango Online ve Hurriyet.com.tr üzerinden ulaşabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MİLLİ PİYANGO 2022 İKRAMİYE TUTARLARI

İkramiye Adedi İkramiye miktarı (TL) İkramiye tutarı (TL) 1 120,000,000 120,000,000 2 12,000,000 24,000,000 10 1,200,000 12,000,000 40 120.000 4,800,000 100 12,000 1,200,000 200 6,000 1,200,000 1,000 2,000 2,000,000 10.000 1,000 10,000,000 40.000 500 20,000,000 200.000 300 60.000.000 700.000 240 168,000,000 2.000.000 120 240,000,000 63 Tes. İkr. 120.000 7,560,000 2,951,416 670,760,000

12.000.000 TL İkramiye kazanan numaralar

2683183

4552864

1.200.000 TL İkramiye kazanan numaralar

2235206

2364344

2879455

3055229

4077312

4907435

7141746

7333210

7728011

7728896

120.000 TL İkramiye kazanan numaralar

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0078371

0170681

0214962

0420658

0613417

1306329

1663520

2237734

2619326

2776695

3171980

3748152

4570472

5467007

5578083

5645036

5682593

6205750

6314708

6435891

7024637

7338558

7393447

7750704

7809946

8196159

8201115

8222456

8258639

8345770

8385805

8399163

8831844

9172700

9246584

9490342

9624420

9919572

9962942

12.000 TL İkramiye kazanan numaralar

0130730

0150079

0275673

0535950

0796122

0801304

0919683

0920638

0962233

1070364

1146916

1205932

1266902

1369290

1442349

1509767

1527433

1602522

1715065

1778006

1824872

2007510

2116581

2129968

2269147

2344418

2513158

2533222

2690698

2924162

2942899

2973569

3074841

3120652

3138879

3219679

3560465

3713336

3793670

3841345

3925144

3935588

4150211

4233493

4262075

4277512

4354654

4483938

4513057

4523173

4589440

4592793

4864163

5009678

5100771

5104062

5115936

5125572

5129588

5150254

5562047

5694068

5720773

5936904

6127878

6387120

6506012

6527233

6571939

6578046

6612287

6754578

6878000

6915060

7102736

7335513

7339450

7414445

7630951

7769870

7808225

7905174

8049223

8151703

8160774

8220400

8229353

8614969

8645236

8822801

8830719

8975363

8986239

9092225

9163265

9164979

9425722

9755333

9800399

9980685

6.000 TL İkramiye kazanan numaralar

0044475

0070243

0080561

0083479

0120817

0139374

0341241

0355927

0377151

0417254

0626268

0627397

0690564

0888457

0889792

0950463

0972840

0988560

1001101

1117368

1123047

1129022

1134664

1233206

1276382

1302263

1424088

1482741

1484784

1516851

1671868

1716989

1736689

1746878

1800057

1838349

1896393

1898523

1971230

2039622

2261698

2271124

2322578

2327819

2330283

2369890

2389692

2447344

2551563

2610288

2615233

2658077

2758325

2812387

2963119

3018162

3020656

3043301

3045772

3053198

3121588

3183782

3353192

3356053

3360578

3437421

3514533

3598991

3651480

3666737

3702695

3732681

3753401

3802373

3807227

3827948

3891874

3929124

3934596

3968495

3974244

4013370

4052957

4121745

4330292

4384000

4468984

4497692

4506339

4539279

4633076

4656149

4699100

4699237

4777346

4839383

4941868

5097393

5119654

5164020

5173898

5231795

5256699

5299938

5393752

5403703

5412918

5494498

5521817

5555844

5626184

5627757

5674760

5780510

5803202

5844142

5854293

5941613

5977187

6053064

6067006

6208824

6212144

6295445

6413247

6445570

6475544

6563879

6613762

6666498

6710081

6755984

6794862

6868384

6888250

7101072

7127800

7209166

7222696

7229145

7320529

7321226

7361436

7447038

7457381

7498881

7523089

7583866

7663520

7681743

7744916

7798175

7867680

7900051

7953280

7996998

8004068

8004088

8075160

8099201

8271735

8321337

8446711

8453076

8498085

8523288

8541057

8582054

8599181

8617044

8617993

8682689

8813347

8866165

8893144

8949166

8960872

8977045

8990666

9051056

9070015

9123093

9195061

9257178

9258720

9300898

9328381

9342548

9362256

9374081

9407549

9414986

9415491

9547817

9558570

9637737

9728169

9840616

9870008

9964012

AMORTİ NEDİR?



Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir.

Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.



Örnek vermek gerekirse, bu yıl tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet ise 30 liradan satışta yer alıyor. Bu biletlere amorti isabet etmesi durumunda tam bilet sahibi 120, yarım bilet sahibi 60, çeyrek bilet sahibi ise 30 TL ikramiye kazanacak.