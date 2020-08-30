Milli Piyango 30 Ağustos sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango online bilet sorgulama ekranı

Milli Piyango sonuçları ile ilgili son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştiriliyor. Ayrıca 23 Nisan, 30 Ağustos gibi özel günlerde de çekiliş yapılıyor. 30 Ağustos Milli Piyango çekilişi bugün saat 15:30’da başladı. Çekilişler Millipiyangoonline.com'dan canlı olarak yayınlanıyor. İşte detaylar...

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

Milli Piyango 30 Ağustos çekilişi ilk bölümü saat 15:30’da başladı. Daha sonra 17:30'da ise büyük ikramiye ve amorti çekilişi başlayacak. Sonuç açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisine eklenecektir. Aşağıdaki sorgulama ekranı üzerinden işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.

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MİLLİ PİYANGO’DA NASIL KAZANIRIM?

Milli Piyango çekilişleri her ayın 9, 19 ve 29’unda gerçekleştirilir. Ayrıca 23 Nisan, 19 Mayıs, 30 Ağustos, 29 Ekim, 31 Aralık Yeni Yıl Çekilişi ve belirlenebilecek diğer özel gün çekişleri gerçekleştirilir.

Biletinde seçmiş olduğun numaralar, çekiliş günü küreden çıkan numaralarla eşleşirse ikramiye kazanmış oluyorsunuz. İkramiye dağıtımlarını ise şöyle kategorilendiriliyor:

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan numara hane sayısı

Her bir kazanılacak ikramiye kategorisine ilişkin, kazanan farklı numara sayısı

Amorti rakamları: Milli Piyango biletinin son rakamları olarak bilinir. 2 tane amorti rakamı çekilir. Çekilen 2 rakamdan biri Milli Piyango biletinin son rakamı ise, biletine amorti çıkmış olur. Amorti çıkan biletler, bilet bedelini sahibine kazandırır.

Teselli İkramiyesi: Büyük ikramiyeyi kazanan numaran yalnızca tek bir rakamla farklı olan bir biletin varsa da üzülme, teselli ikramiyesi kazanacaksın.

Her ikramiye kategorisi için, son rakamları, o kategorinin kazanan numaralarından birine eşit olan tüm numaralar, bahse konu ikramiye kategorisine yönelik ikramiyeyi kazanır.

Kazanan sıralı numara tam bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin tamamını kazanır. Yarım bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca yarısını kazanır; kazanan sıralı numara çeyrek bilet üzerine basılı ise, söz konusu bilet ilgili ikramiyenin yalnızca çeyreğini (dörtte birini) kazanır.