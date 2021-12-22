Milli Piyango 2022 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 120 milyon TL

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
TLde yüzde 42lik yükseliş Dolar 11 TLnin altında...TL'de yüzde 42'lik yükseliş! Dolar 11 TL'nin altında...#Dolar
Omicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir miOmicron krizi ve yeni tartışma: Aşısız futbolcu transfer edilir mi?#Koronavirüs
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyorOmicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'#Koronavirüs
Erdoğandan Kılıçdaroğluna bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı varErdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na bedava elektrik tepkisi: Yapın bedava, elinizi tutan mı var?#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Merkez Bankası açıkladı İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduatın detaylarıMerkez Bankası açıkladı! İşte Kur Korumalı TL Vadeli Mevduat'ın detayları#Merkez Bankası
Her şey tersine döndü Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşerHer şey tersine döndü! Fiyatları indirin çağrısı: Yüzde 35-40 düşer#Döviz
Merkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladıMerkez Bankası 23 Aralık kur seviyesini açıkladı#Merkez Bankası
Bakan Karaismailoğlundan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklamaBakan Karaismailoğlu'ndan köprü ve otoyol geçiş ücretleriyle ilgili açıklama#Otoyol
Aksarayda okulda skandal görüntü Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmişAksaray'da okulda skandal görüntü! Harekete geçildi... İlk vukuatı değilmiş#Öğretmen
Ünlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyorÜnlü isme kâbusu yaşattılar... Dünya günlerdir onu konuşuyor!#Koronavirüs
Çok tehlikeli buluyorum deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak'Çok tehlikeli buluyorum' deyip uyardı... Daha önce görülmemiş çöküşe sebep olacak #Donald Trump
Eski eşine kıyamadı: Arkadaş grubu gibi geziyorlarEski eşine 'kıyamadı': Arkadaş grubu gibi geziyorlar #Kim Kardashian
Ünlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulunduÜnlü oyuncuya şok ve büyük acı: Anne ve babası evlerinde ölü bulundu#Alicia Witt
Evlenmek için Danimarkadan geldi, hayatının şokunu yaşadıEvlenmek için Danimarka'dan geldi, hayatının şokunu yaşadı#Dolandırıcılık
Öğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştıÖğrencilerimle birlikte oldum ve bu çok yanlıştı #James Franco
HABERLERGündem Haberleri

Milli Piyango 2022 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 120 milyon TL

#Milli Piyango 2022#Milli Piyango#Milli Piyango Yılbaşı
Milli Piyango 2022 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta Büyük ikramiye 120 milyon TL

Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi için araştırmalar başladı. Milli Piyango 2022 yılbaşı çekilişi 31 Aralık akşamı gerçekleştirilecek. Yılbaşı bilet satışları tüm hızıyla devam ediyor. Çekiliş ile toplam 670 milyon 760 bin TL ikramiye verilecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta?

Haberin Devamı

Milli Piyango yılbaşı çekilişi her yıl yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar heyecanla çekilişi bekliyorlar. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Yapılan son açıklamada ise çekiliş saatleri hakkında bilgi verildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiye çekilişi bu sene saat 23:00’da gerçekleşecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

Haberin Devamı

Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden takip edilebilecek.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Piyango 2022#Milli Piyango#Milli Piyango Yılbaşı

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA

BAKMADAN GEÇME!

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı

Mete’nin ‘Gazoz’u kaçtı!

#Mete Gazoz
Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor

Omicron varyantı ile semptomlar değişiyor... 'Test yaptırmıyorlar ve bulaş artıyor'

#Koronavirüs
Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak

Rusya-Ukrayna krizinin perde arkası: Dünya iki ateş arasında mı kalacak?

#RUSYA