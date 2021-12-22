Milli Piyango 2022 yılbaşı büyük ikramiye çekilişi saat kaçta? Büyük ikramiye 120 milyon TL

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Milli Piyango yılbaşı çekilişi her yıl yoğun ilgi görüyor. Milli Piyango bileti alan vatandaşlar heyecanla çekilişi bekliyorlar. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Yapılan son açıklamada ise çekiliş saatleri hakkında bilgi verildi.

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA?

Büyük ikramiye çekilişi bu sene saat 23:00’da gerçekleşecek. 2022 Milli Piyango yılbaşı özel çekilişin büyük ikramiye tutarı 120 milyon Türk Lirası olarak duyuruldu. Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı çekiliş sonrası, oyunseverler, amorti sonuçları da dahil olmak üzere biletlerine ikramiye çıkıp çıkmadığını www.millipiyangoonline.com‘dan öğrenebilecek.

MİLLİ PİYANGO BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları tam 120 TL, yarım 60 TL ve çeyrek bilet 30 TL olarak belirlendi. Yılbaşı biletleri bayiler ve "millipiyangoonline.com" internet sitesi üzerinden alınabilecek.

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Dağıtılacak toplam ikramiye tutarının 670 milyon 760 bin TL olacağı Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi sonrası, oyunseverler amorti sonuçları da dahil olmak üzere ikramiye sonucunu Milli Piyango'nun internet sitesinden takip edilebilecek.