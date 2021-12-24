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Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti amorti ikramiyesi ne kadar? Amorti hakkında bilinmesi gerekenler

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Milli Piyango 2022 yılbaşı bileti amorti ikramiyesi ne kadar Amorti hakkında bilinmesi gerekenler

Amorti 2022 yılında da yoğun ilgi gören konular arasında yer alıyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Şans oyunu biletini alan vatandaşlar heyecanla çekiliş saatini beklemeye başladılar. Mili Piyango amorti ikramiyesi çekilişleri her yıl büyük ikramiye çekilişi ile beraber yapılıyor. İşte 2022 yılbaşı amorti miktarı hakkında bilgiler

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Amorti ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyor. Amorti, her yıl olduğu gibi bu yıl da büyük ikramiye isabet etmeyen Milli Piyango bileti sahiplerinin odak noktasını oluşturacak. Piyango biletinin son rakamına göre belirlenen amorti ikramiyesi, Milli Piyango tarafından gerçekleştirilen özel bir çekilişle belirlenmektedir. İşte, o konu hakkında bazı bilgiler

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Amorti çekilişleri, büyük ikramiye çekilişlerinin başladığı saatte tamamlanır. Amortide iki rakam yer almaktadır. Bunun bir ileri noktası ise tutarı daha fazla olan teselli ikramiyesidir. 

Amorti, son kazanan kategoridir. Birincisi 0-4 arasından ikincisi 5-9 arasından olmak üzere iki basamak çekiliyor. Son basamağı bu iki sayıdan biri olan biletler amorti ikramiyesi kazanıyor.

Örnek vermek gerekirse, bu yıl tam bilet 120, yarım bilet 60, çeyrek bilet ise 30 liradan satışta yer alıyor. Bu biletlere amorti isabet etmesi durumunda tam bilet sahibi 120, yarım bilet sahibi 60, çeyrek bilet sahibi ise 30 TL ikramiye kazanacak. 

 

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