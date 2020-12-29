Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişi bilet fiyatları ne kadar? İşte ikramiye tutarları ve bilet fiyatları
Milli Piyango 2021 yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala ikramiye tutarı çekiliş öncesi son detaylar merak ediliyor. Biletlerin yüzde 90'ı tükendi. Yılbaşı çekiliş heyecanı 31 Aralık Perşembe gecesi yaşanacak. Peki bilet fiyatları ve ikramiye tutarları ne kadar? İşte yılbaşı çekilişi öncesinde ikramiye tablosu ve detaylar
Milli Piyango'nun, bu yılki büyük ikramiyesi 100 milyon lira. Yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala, heyecan seviyesi artarak devam ediyor. Çeyrek bilet 25, yarım bilet 50, tam biletin ise 100 liradan satıldığı bayilerden bilet alan vatandaşlar, büyük ikramiye için hayaller kurmaya başladı. Büyük ikramiye çıkması halinde kimileri eğitim yuvalarına bağış yapmayı, kimileri fabrika kurmayı, kimileri de akrabalarına veya yardıma muhtaç kişilere bağışlamayı hayal ediyor. Bu yıl koronavirüs nedeniyle evden çıkmayı tercih etmeyen vatandaşlarımız da internetten bilet alma imkanına sahip.
MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÖZEL ÇEKİLİŞİ İKRAMİYE TABLOSU
Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!
2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.
Toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL
İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
100.000.000
100.000.000
2
10.000.000
20.000.000
10
1.000.000
10.000.000
30
120.000
3.600.000
100
10.000
1.000.000
200
5.000
1.000.000
500
1.000
500.000
10.000
500
5.000.000
40.000
400
16.000.000
200.000
300
60.000.000
700.000
200
140.000.000
2.000.000
100
200.000.000
63 Tes. İkr.
100.000
6.300.000
2.950.906
563.400.000
BÜYÜK İKRAMİYE ÇEKİLİŞİ CANLI YAYIN İLE EKRANLARA GELECEK
Milli Piyango yılbaşı çekilişinde tüm çekilişler canlı yayın ile Milli Piyango TV Youtube kanalından ve internet sitesinden ekranlara gelecek. Ayrıca saat 23:00'da gerçekleşecek büyük ikramiye çekilişi heyecanı Kanal D ve Teve 2 kanallından canlı yayınla ekranlarda olacak.
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