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Haber Giriş: 01.12.2020 - 13:52 | Son Güncelleme:

Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!.. İşte Milli Piyango 2021 biletlerinin fiyatları

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Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!.. İşte Milli Piyango 2021 biletlerinin fiyatları
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Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin miktarı bu yıl tam 100 Milyon TL olacak.. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet satışları başladı. Artık Millipiyangoonline.com üzerinden online bilet almak da mümkün. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?

İkramiye: Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!

Bilet Fiyatları: 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.

Toplam ikramiye tutarı: Toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL

İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri

İkramiye Adedi

İkramiye miktarı (TL)

İkramiye tutarı (TL)

1

100.000.000

100.000.000

2

10.000.000

20.000.000

10

1.000.000

10.000.000

30

120.000

3.600.000

100

10.000

1.000.000

200

5.000

1.000.000

500

1.000

500.000

10.000

500

5.000.000

40.000

400

16.000.000

200.000

300

60.000.000

700.000

200

140.000.000

2.000.000

100

200.000.000

63 Tes. İkr.

100.000

6.300.000

2.950.906

 

563.400.000

Yılbaşı Bilet Sorgulama: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonrasında tüm sonuçlar https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/2021-yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasından paylaşılacak.

Online bilet satış: Tüm milli piyango biletleri online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabilir.

 

 

 

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