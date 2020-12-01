Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!.. İşte Milli Piyango 2021 biletlerinin fiyatları
Milli Piyango 2021 Yılbaşı çekilişi için geri sayım başladı. Büyük ikramiyenin miktarı bu yıl tam 100 Milyon TL olacak.. Milli Piyango yılbaşı çekilişi için bilet satışları başladı. Artık Millipiyangoonline.com üzerinden online bilet almak da mümkün. Peki, 2021 Milli Piyango yılbaşı çekilişi bilet fiyatları ne kadar?
İkramiye: Milli Piyango 2021 Yılbaşı Çekilişinde büyük ikramiye tam 100 Milyon TL!
Bilet Fiyatları: 2021 Yılbaşı bilet fiyatları ise tam biletler 100 TL, yarım biletler 50 TL ve çeyrek biletler 25 TL olarak belirlendi.
Toplam ikramiye tutarı: Toplam ikramiye tutarı 563.400.000 TL
İkramiye adetleri ve ikramiye bilgileri
İkramiye Adedi
İkramiye miktarı (TL)
İkramiye tutarı (TL)
1
100.000.000
100.000.000
2
10.000.000
20.000.000
10
1.000.000
10.000.000
30
120.000
3.600.000
100
10.000
1.000.000
200
5.000
1.000.000
500
1.000
500.000
10.000
500
5.000.000
40.000
400
16.000.000
200.000
300
60.000.000
700.000
200
140.000.000
2.000.000
100
200.000.000
63 Tes. İkr.
100.000
6.300.000
2.950.906
563.400.000
Yılbaşı Bilet Sorgulama: Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonrasında tüm sonuçlar https://www.millipiyangoonline.com/milli-piyango/2021-yilbasi-cekilis-sonuclari-bilet-sorgulama sayfasından paylaşılacak.
Online bilet satış: Tüm milli piyango biletleri online olarak www.millipiyangoonline.com ve Milli Piyango Şans Oyunları uygulamasından alınabilir.
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