Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi saat kaçta, hangi kanalda? Milli Piyango yılbaşı çekilişi canlı yayınlanacak

Milli Piyango 2021 yılbaşı çekilişi canlı yayını için heyecan giderek artıyor. Büyük ikramiyenin 100 milyon TL olduğu Milli Piyango Yılbaşı Özel çekilişi için bilet alan vatandaşlar çekiliş tarihini beklemeye başladılar. Sisal Şans’ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak.

MİLLİ PİYANGO 2021 YILBAŞI ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Yılbaşı özel çekilişi millipiyangoonline.com ve Milli Piyango TV Youtube kanalından saat 14.30’da canlı yayınlanmaya başlayacak olan ve büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar çekilişe devam edilecek.

Sisal Şans’ın gerçekleştireceği özel çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan bilet Kanal D ekranında açıklanacak. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel programı içinde yer alacak ve Şans Merkezi’nden saat 23:00’te canlı yayınlanacak çekilişle bugüne dek verilecek en büyük ikramiye olan 100 milyon TL sahibini bulacak. Çekilişin ardından aşağıdaki link üzerinden bilet sorgulamanızı yapabileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI SORGULAMA-TIKLAYINIZ

Milli Piyango Yılbaşı sonuçları 31 Aralık 2020 gecesi, çekilişten hemen sonra www.millipiyangoonline.com'da açıklanacak.