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Haber Giriş: 01.01.2021 - 12:38 | Son Güncelleme:

Milli Piyango'da 2021'in kazandıran biletleri belli oldu - İşte Milli Piyango'nun bu yılki talihlileri

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Milli Piyango'da 2021'in kazandıran biletleri belli oldu - İşte Milli Piyango'nun bu yılki talihlileri
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Milli Piyango'da 2021'in kazandıran biletleri belli oldu. Sisal Şans tarafından 31 Aralık Perşembe günü gerçekleştirilen Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde 100 milyon TL’lik büyük ikramiye bir adet çeyrek bilete isabet etti. Satılmayan diğer üç çeyrek biletin ikramiye tutarı Türkiye Varlık Fonu'na kaldı. İşte Milli Piyango 2021 Yılbaşı Özel çekilişi sonuçları sorgulama ekranı ve kazandıran numaralar

Milli Piyango 2021 çekilişi dün gerçekleştirildi. 31 Aralık’ta Milli Piyango çekilişi canlı yayında yapıldı. Sonuçlar önce canlı yayında ardından da Milli Piyango Online ekranı üzerinden açıklandı. Milli Piyango çekilişinde amorti çıkan numaralar 0 ve 5 oldu. Tarihinin en büyük ikramiyesi olan 100 milyon TL büyük ikramiyenin verildiği çekilişte bu ikramiye çeyrek bilete isabet etti. Milli Piyango bilet sorgulama işlemi millipiyangoonline.com üzerinden yapılabiliyor. İşte Milli Piyango'nun kazandıran numaraları ve bilet sorgulama...

SİSAL ŞANS'TAN AÇIKLAMA

Sisal Şans tarafından yapılan açıklamada: “Milli Piyango tarihinde bugüne dek verilen en yüksek miktar olan 100 milyon TL’lik büyük ikramiye satılan tek bir çeyrek bilete çıktı. 25 milyon TL kazanan talihlimizi tebrik ediyoruz. Milli Piyango özel yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye Manisa, Akhisar’dan alınan bilete isabet etti. Herkesin şansı olmaktan çok mutluyuz” ifadelerine yer verildi.

100 MİLYON TL BÜYÜK İKRAMİYE İSABET EDEN RAKAMLAR

9884757

AMORTİ İSABET EDEN RAKAMLAR

0 ve 5

ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

MİLLİPİYANGOONLİNE.COM BİLET SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

100 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Milli Piyango bileti belli olduMilli Piyango sonuçları açıklandı.. Türkiye 2021'e girmek için dakikalar sayarken, tarihin en büyük ikramiyesini veren Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi yapıldı. Saat 14.30'da başlayan ve gün boyu millipiyangoonline.com adresinden canlı yayınlanan çekiliş sona erdi. Son dakika gelişmesine göre 100 milyon TL'lik ikramiyenin isabet ettiği Milli Piyango bileti belli oldu. Büyük ikramiye 9884757 numaralı bilete çıktı, biletin Manisa Salihli'den satın alındığı belirlendi. Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi'nde biletinize ikramiye isabet edip etmediğini haberimizden öğrenebilirsiniz..
daha fazla video için

10 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

3813252, 8216776

1 MİLYON TL KAZANDIRAN NUMARALAR

5529827, 3011373, 6215270, 8491366, 9927578, 6015846, 8209463, 7975438, 0878248, 1091609

120 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

9989608, 9226048, 9751643, 9986763, 7686590, 4482473, 6338587, 5787953, 4714334, 2309341, 3312378, 9499197, 5367672, 3612599, 8628569, 1149804, 4308593, 1259479, 6354870, 5308813, 3447800, 4860396, 8248960, 6352764, 6505152, 0786427, 9074687, 4031812, 3043636, 9186926

10 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

0691011, 4001754, 5979616, 0512389, 1981937, 6087564, 5164794, 3014604, 8215939, 4743712, 9242476, 6460939, 0894591, 9973378, 9289810, 9899874, 0880807, 6441284, 5228109, 2915185, 6692569, 4399558, 5851982, 9861669, 9267039, 0928162, 0106598, 3402648, 8686639, 7722537, 6343481, 0982520, 5142621, 8824549, 1817607, 5885277, 8856005, 4938985, 9135344, 6552587, 1376436, 0337447, 9333522, 3718191, 7481420, 8853344, 1493282, 4342372, 2756377, 7861988, 1860949, 4701534, 5610241, 1003303, 4217450, 2692740, 1750484, 0869903, 2729157, 2638064, 5340214, 8749220, 8806311, 2275828, 2325717, 1460987, 3630314, 6202321, 8750392, 2955066, 6969682, 0206075, 5599555, 0553050, 1158652, 8211932, 7393495, 1065184, 9308903, 5393884, 0979843, 3930517, 0929389, 0290712, 5085054, 7092858, 0929604, 7137156, 5323128, 8970760, 6064002, 1146786, 6556644, 7028178, 4326654, 6024890, 8777482, 7758994, 2238384, 9405513,

5 BİN TL KAZANDIRAN NUMARALAR

4814109, 5014089, 5024733, 5033310, 5036755, 5039054, 5134027, 5142877, 5269349, 5273667, 5343144, 5353755, 5366274, 5547646, 5573827, 5578986, 5588952, 5608858, 5637318, 5676786, 5736042, 5886160, 6043516, 6062663, 6113186, 6134714, 6141864, 6163466, 6192272, 6270583, 6294100, 6307073, 6441164, 6473045, 6598220, 6604382, 6614112, 6712418, 6715992, 6721769, 6773340, 6784022, 6862196, 6868570, 6875330, 6983267, 7021036, 7228475, 7250758, 7278627, 7317131, 7323640, 7365671, 7513568, 7552536, 7590540, 7598453, 7668484, 7689234, 7734711, 7778084, 7840515, 7941287, 8029979, 8030054, 8071834, 8136777, 8143449, 8185373, 8208946, 8225238, 8262645, 8300282, 8320190, 8403758, 8410699, 8420720, 8435398, 8470330, 8496208, 8600455, 8662322, 8762695, 8771885, 8847732, 8869260, 8883834, 8918929, 8933727, 8951308, 8992925, 9008270, 9032377, 9038629, 9114544, 9263321, 9311213, 9451737, 9464593, 9466949, 9502125, 9515979, 9547332, 9709801, 9779237, 9827433, 9880133, 9923625, 9943868, 9974242, 0054528, 0088099, 0114162, 0120602, 0147175, 0284497, 0354575, 0446093, 0450018, 0496527, 0520879, 0543397, 0576041, 0578848, 0590937, 0713871, 0714901, 0784503, 0786936, 1014552, 1026503, 1043593, 1063841, 1157117, 1345919, 1359249, 1459687, 1547575, 1584130, 1598362, 1677398, 1729822, 1775967, 1807011, 1824840, 1833479, 1873881, 1874973, 1880874, 1965783, 2007565, 2065509, 2113463, 2148445, 2173621, 2188790, 2240019, 2241904, 2306574, 2416124, 2430848, 2435156, 2469477, 2533602, 2564400, 2655324, 2672133, 2673558, 2904023, 2905146, 3044607, 3141336, 3147669, 3210518, 3287408, 3293200, 3486359, 3525852, 3526591, 3591595, 3599221, 3607765, 3682048, 3765126, 3771577, 3774787, 3935614, 4000983, 4205629, 4360705, 4402282, 4403852, 4486106, 4486419, 4500020, 4514241, 4522393, 4574408, 4612249, 4680712,

200 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

87, 24, 21, 79, 05, 10, 31

300 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

551, 722, 530, 081, 171, 018, 193, 371, 544, 515, 512, 274, 348, 719, 505, 526, 021, 231, 701, 941

400 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

7691, 6411, 7280, 7112, 6634, 4187, 4334, 6264, 0885, 4486, 3561, 5978, 5906, 0345, 0988, 9324, 5445, 7743, 7305, 8108, 3468, 1437, 2111, 2295, 0154, 3902, 1825, 6674, 9751, 0867, 1340, 4082, 7201, 8994, 4175, 8929, 3417, 6820, 2786, 8253

500 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

69309, 65502, 27311, 47958, 16503, 75337, 09465, 06929, 26949, 96919, 10918, 97712, 44625, 51582, 37080, 60027, 09242, 15723, 68444, 50586, 77732, 53677, 82704, 17588, 90288, 20711, 46431, 17418, 97403, 88532, 13377, 11454, 98213, 87178, 47756, 60590, 54861, 01797, 37385, 26970, 06459, 77548, 33017, 19396, 24786, 22053, 66704, 14037, 33054, 32251, 23872, 46782, 56628, 05402, 30258, 90869, 68122, 90007, 58050, 81422, 88436, 53507, 80273, 89558, 19183, 37636, 44294, 35096, 18520, 64549, 08730, 96552, 10439, 22279, 51192, 67035, 12050, 43409, 31427, 40151, 82740, 03790, 57820, 60112, 31374, 56087, 56219, 74490, 10344, 37583, 08443, 48823, 10051, 50957, 92529, 68666, 72853, 02249, 62290, 51607

1000 TL KAZANDIRAN NUMARALAR

600441, 736045, 508165, 429243, 281423, 933292, 755108, 626697, 360342, 732905, 669806, 319089, 229224, 040894, 525564, 652650, 929892, 895819, 576722, 664926, 847644, 388132, 887131, 108025, 746568, 228809, 965544, 890931, 589317, 731237, 045896, 688303, 347566, 202393, 539527, 359666, 714713, 160028, 465230, 818987, 898782, 893149, 582793, 482870, 914575, 603374, 347303, 167077, 292871, 242464

Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi...
Milli Piyango tarihinin en büyük ikramiyesi sergilendi...
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