Milli parkta mangal ateşi... Bizi işte bu kafa yakıyor

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Türkiye yaz başından beri ormanlarımızda art arda çıkan yangınlarla adeta kavruluyor. Elektrik hatları, anız yakmaları, kasıtlı veya ihmaller nedeniyle çıkan yangınlar ormanlarımızı yok ederken Eskişehir’de alevlerle mücadele eden 10 canımızı da aldı. Türkiye’nin yüreğini yakan yangınlar sırasında eşsiz bitki örtüsü ve canlı varlığıyla ülkemizin gözbebeği Dilek Yarımadası Büyük Menderes Deltası Milli Parkı’nda tanık olduğumuz “alevli mangal” sahnesi bizi dehşet içinde bıraktı.

PLAJDA KARŞIMIZA ÇIKAN ALEVLER

Tatil sırasında milli parkın koylarını gezerken son olarak Kavaklıburun plajına gittik. Tarih 6 Temmuz 2025. Plajın büfesi öğle yemeği hazırlığında. Köftelerin pişirilmesi içim dev mangal ağaçların altına çekilmiş. Görevli, ateşi yakmış, mangalı bir an önce hazır hale getirmek için kuru dalları ateşe atıyor. Mangaldan yükselen alevler neredeyse ağaçları yalıyor. Sıçrayacak küçük bir kıvılcım, belki de milli parkın yok olmasına neden olacak. Mangalın yanında küçük bir yangın tüpü var. Ama sıcaklığın 40 derecelere dayandığı ortamda orman yangınlarının anlık sürede yayılıp büyük alanları kül ettiğini her gün görüyoruz.

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YOL BOYUNCA ‘ATEŞ YASAK’ TABELALARI

Oysa Aydın’ın Kuşadası İlçesi, Güzelçamlı kesimindeki Dilek Yarımadası Milli Parkı’na girişte ve koylara uzanan yollarda yangınlara karşı önlemler dikkat çekiyor. Yol boyunca ve koyların girişinde bölgenin “1. derece Yangına Hassas Bölge” olduğu belirtilmiş ve ‘Her tür ateş yakmak yasaktır” tabelaları konulmuş. Kilometrelerce yola yangınlara ilk müdahale için su bidonları yerleştirilmiş.

PİKNİĞE GELENLER ATEŞ YAKMIYOR

Milli parkın plajları ve piknik alanlarına gelenler de kurallara uyuyorlar. Jandarma ve orman muhafaza görevlileri görevde. Ama tüm bu önlemlere karşın plajdaki büfenin mangalı büyük tezat oluşturuyor. Belli ki, “Her türlü ateş yakmak yasaktır” uygulaması, büfenin mangal alevlerini kapsamıyor. Bu sahne her gün tekrarlanıyor...

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GÖREVLİLER: DAHA GEÇEN HAFTA UYARDIK

Bu sahneye tanık olduktan sonra bir vatandaş olarak Milli Park görevlilerine durumu bildirdim. Yetkililer, “Daha geçen hafta yazı yazdık” diyerek restoran ve büfeler için uyarılar yaptıklarını söylediler. Bu sözler, sigara içmek için çakmak ateşlemenin bile yasak olması gereken milli parkta büfelerin mangal yakmalarının bilgi dahilinde olduğunu gösteriyor.

10 KAHRAMANIN ŞEHİT OLDUĞU ALAN... BU KARELER YÜREK YAKTI

Eskişehir’in Seyitgazi ilçesinde çıkıp, Afyonkarahisar’a sıçrayan orman yangınında, 5 AKUT gönüllüsü ile 5 orman işçisinin aniden ters esen şiddetli rüzgârla birlikte alevlerin arasında kalarak şehit olduğu bölgenin fotoğraf ve görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde alevlerin arasında kalan iş makinelerinin demir yığınına döndüğü görüldü. AKUT yöneticilerinin ‘Arkadaşlarımızdan haber alamıyoruz’ başvurusu üzerine bölgede cep telefonu sinyallerinin takip edildiği, Ankara’dan gelen arama-kurtarma helikopteriyle yapılan incelemede orman işçilerinin bulunduğu alanın tespit edildiği öğrenildi.

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SAVCI O TEPEDE

10 şehidin verildiği orman yangına dair soruşturmayı Afyon Cumhuriyet Başsavcılığı yürütüyor. Soruşturmada görevli savcı dün olay yerine giderek inceleme yaptı, deliller topladı. Yangının nasıl ve neden çıktığı soruşturmanın ana konusu. Şehit yakınları ile yaralılar da mağdur ve müştekiler olacak. Henüz yaralıların ifadeleri alınmadı. Tedavileri tamamlanıp psikolojik olarak daha iyi duruma geldiklerinde onların da ifadeleri alınacak. Herhangi bir ihmal veya tedbirsizlik olup olmadığı araştırılacak. Yangının Eskişehir bölümüyle ilgili de Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı’nın bir soruşturması var.

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BAKAN YERLİKAYA: BİLECİK VE İZMİR ‘AFET BÖLGESİ’

'İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medyadan Bilecik ve İzmir’in ‘Genel Hayata Etkili Afet Bölgesi’ ilan edildiğini açıkladı ve şu bilgileri verdi: “311 konut, 16 işyeri ve 50 ahırın yıkık ve ağır hasarlı olduğu belirlendi. İzmir’de 56, Bilecik’te 26, Sakarya’da 3 olmak üzere toplamda 3 ilimizde 85 konteyner kuruldu. AFAD tarafından bölgeye toplam 128 milyon 492 bin 242 TL ödenek gönderildi. Defterdarlık ekipleri tarafından yapılan zarar tespit çalışmalarına göre 7 ilimizde 396 haneye; AFAD tarafından 76 milyon 810 bin 766 TL, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2 milyon 85 bin TL ödeme yapıldı. Afet Gıda, Tarım ve Hayvancılık Grubu tarafından yapılan tespitlerde; 49 büyükbaş, 37 küçükbaş, 171 kümes hayvanı ve 4 bin 175 kovanın telef olduğu belirlendi.” Bakan Yerlikaya, 1 Mayıs-24 Temmuz arasında çıkan yangınlarla ilgili, 27 kişinin tutuklandığını da açıkladı.

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ANTALYA’DA KÂBUS: BİRİ SÖNÜYOR BİRİ YANIYOR

Antalya’nın Aksu, Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde çıkan orman yangınları ekiplerin yoğun çabası sonucu kontrol altına alındı. Ancak hemen ardından bu kez de Antalya’nın Gazipaşa ve Aksu ilçesinde Perge Antik Kenti’ne yakın noktada yeni bir orman yangını çıktı. Yangına karadan müdahale edilirken, alevler antik kente ulaştı. Yangının tehdit ettiği 4 evdeki 18 vatandaş tahliye edildi. Antalya Valisi Hulusi Şahin, Muratpaşa ilçesi Güzeloba Mahallesi’nde söndürülen yangınla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığını açıkladı. Havanın sıcak ve kuru olduğunu, kuzeyden esen kuvvetli rüzgarın etkisiyle de çok sayıda yangının çıktığını söyleyen Vali Şahin, “Tam yangına davetiye çıkaran bir ortam. Ateş sıçrama, atlama yapıyor. Herhangi ölü, yaralımız yok. Arkadaşlarımız sahada mücadeleye devam ediyor” dedi.

87 BİNA YANDI

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Sakarya ve Bilecik ile Eskişehir’de başlayıp Afyonkarahisar’a ulaşan orman yangınlarının tamamen kontrol altına alındığını açıkladı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum da, Karabük, Bilecik, Sakarya ve Antalya’daki orman yangınlarında 87 bağımsız birimin ağır hasarlı ve yıkık olduğunun tespit edildiğini söyledi.

‘ANTİK KENT HASAR ALMADI’

Aksu’da çıkan yangında alevler, Perge Antik Kenti’nin dış duvarlarına kadar ulaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı, antik kentte herhangi bir zarar yaşanmadığını açıkladı.

YEŞİLİN KÜLE DÖNÜŞÜ

Sakarya’nın Geyve ilçesine bağlı Nuruosmaniye ve Karaçam mahallelerinde çıkan yangının ardından ormanlık alanlar küle döndü. Bir yanda yeşilin, diğer yanda ise siyahın tonlarının hakim olduğu alan havadan böyle görüntülendi.