Milli Parklar’a yeni düzen

Güncelleme Tarihi:

#Milli Parklar#Ceza#Tarım Ve Orman Bakanlığı
Ebru KARATOSUN
Oluşturulma Tarihi: Mart 13, 2026 07:00

MİLLİ parklarda doğaya ve ekolojik sisteme zarar verenlerin cezalarının artırıldığı ve avlanmaya yeni kuralların getirildiği Milli Parklar Kanunu’nda yapılan düzenleme TBMM’de kabul edilerek yasalaştı.

Bazı yenilikler şöyle:

- Milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izin verilebilecek. Bu izin üzerine tesis edilecek intifa hakkı süresi 49 yılı geçemeyecek.

- Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek izinler ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek izinler saklı kalmak kaydıyla, gerekli her türlü altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce yapılacak, yaptırılacak, yönetilecek, işletilecek ya da işlettirilebilecek.

- Ekosistem değerini bozanlara, belirtilenler dışında yapı ve tesis kuranlara ve işletenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

- Yasaklanan yerlerde avlananlara verilen ceza 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değişecek.

 

