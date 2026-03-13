Milli Parklar’a yeni düzen

Haberin Devamı

Bazı yenilikler şöyle:

- Milli parklar ve tabiat parklarında kamu yararı olmak şartıyla ve plan dahilinde, turistik amaçlı bina ve tesisler yapmak üzere gerçek ve özel hukuk tüzel kişileri lehine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın görüşü alınarak Tarım ve Orman Bakanlığı’nca izin verilebilecek. Bu izin üzerine tesis edilecek intifa hakkı süresi 49 yılı geçemeyecek.

- Kamu kurum ve kuruluşlarına verilecek izinler ile gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine verilecek izinler saklı kalmak kaydıyla, gerekli her türlü altyapı, üstyapı ve diğer tesisler Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce yapılacak, yaptırılacak, yönetilecek, işletilecek ya da işlettirilebilecek.

- Ekosistem değerini bozanlara, belirtilenler dışında yapı ve tesis kuranlara ve işletenlere 1 yıldan 3 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilecek.

- Yasaklanan yerlerde avlananlara verilen ceza 10 bin lira ile 15 bin lira arasında değişecek.