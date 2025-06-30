Milli Optimist Takımı Avrupa şampiyonu oldu... Tebrikler çocuklar

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Türkiye Yelken Federasyonu (TYF)’nin ev sahipliğinde, Optimist Avrupa Şampiyonası bu yıl Çeşme’de düzenlendi. Yaşları 7 ile 14 arasında olan Türk Milli Optimist Takımı’nı oluşturan 14 sporcunun hepsi aynı rüzgârla aynı hedefe ilerledi ve 43 ülke ile 256 sporcunun yarıştığı parkurda Avrupa Şampiyonu oldular. Türkiye optimist sınıfında aynı zamanda kızlar kategorisinde Avrupa üçüncülüğü de kazandı.

Türk Milli Optimist Takımı’nı oluşturan sporcuların hepsi birbirinden değerli ve başarılı. Şampiyonlukta hepsinin eşit emeği var. Ancak 2012 Balıkesir doğumlu Metehan Asar’ın hikâyesi diğerlerinden biraz farklı. Ailesiyle İzmir’in Seferihisar ilçesine taşındıktan sonra 2022’de Fenerbahçe Doğuş Yelkenin hayata geçirdiği Köy Okulları Projesi kapsamında Sığacık’taki Teos Yelken Kulübü’nde yelkene başladı. Kısa sürede Fenerbahçe Doğuş Yelken’e transfer edilen Metehan, 8’inci sınıf öğrencisi olarak eğitimini Tepecik Ortaokulu’nda sürdürüyor. Metehan, TYF Yelken Ligi’nde ilk 10’a girerek Milli Takım’a seçildi.

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HİKÂYESİ YAZ KAMPINDA BAŞLADI

2012 İstanbul doğumlu Ege Dai’nin yelken hikâyesi ise bir yaz kampıyla başladı. Ailesiyle İzmir’e taşındıktan sonra 2019’da katıldığı yaz kampında yelkenle tanışan Ege, sonrasında lisanslı sporcu olarak yoluna devam etti. İtalya’dan Estonya’ya, Bulgaristan’dan Yunanistan’a birçok yarışta ülkemizi temsil etti. 2024-2025 Türkiye Yelken Ligi genel sıralamada Türkiye 4’üncüsü olarak Milli Takım’a seçilen Ege, Optimist Avrupa Şampiyonası’nda bireysel olarak Avrupa 10’uncusu oldu. Bahçeşehir Koleji Güzelbahçe Kampüsü’nde 7’nci sınıf öğrencisi olan Ege, kampta olduğu günlerde derslerini çevrim içi olarak takip ediyor, eksiklerini etütlerle tamamlıyor.