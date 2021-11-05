‘Milli Muharip Uçak’ın ilk parçası üretildi

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Miçotakisin Ankaraya mesajları gündem yarattıMiçotakis'in Ankara'ya mesajları gündem yarattı#Yunanistan Başbakanı Miçotakis
Kripto tehlike Risk almaktan çekinmiyorlar... Çoğu neyi nasıl yaptığını bilmiyorKripto tehlike! Risk almaktan çekinmiyorlar... 'Çoğu neyi nasıl yaptığını bilmiyor'#Kripto Para
Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş...Antwerp-Fenerbahçe maçında tarihi goller! Mergim Berisha ve Mert Hakan Yandaş...#Fenerbahçe
Adan Zye Biontech takvimi İşte 3. doza dair tüm ayrıntılarA'dan Z'ye Biontech takvimi! İşte 3. doza dair tüm ayrıntılar#Koronavirüs Aşısı
Çilem Doğanın bitmeyen çilesi Kanıma dokunuyorÇilem Doğan'ın bitmeyen çilesi! Kanıma dokunuyor#Çilem Doğan
Ünlü işinsanına eski eşinden suçlama... Villa kavgasıÜnlü işinsanına eski eşinden suçlama... Villa kavgası#Okan Kemal Kitapçı
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu engelleyebilecek miKılıçdaroğlu, İmamoğlu’nu engelleyebilecek mi?#Ekrem İmamoğlu
Kebaba daldı, maçı unuttuKebaba daldı, maçı unuttu#Ronnie O’Sullivan
Fenerbahçe güle oynaya kazandı Avrupa Liginde ilk galibiyet 3 golle geldiFenerbahçe güle oynaya kazandı! Avrupa Ligi'nde ilk galibiyet 3 golle geldi#Royal Antwerp
Galatasaray, Avrupada fırsat tepti 2 gol...Galatasaray, Avrupa'da fırsat tepti! 2 gol...#UEFA Avrupa Ligi
Bakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70in üzerine çıkarılması şartBakan Koca kritik oranı hatırlattı: Yüzde 70'in üzerine çıkarılması şart#Koronavirüs
NASA davasında sonuç hüsran Umduğunu bulamadıNASA davasında sonuç hüsran! Umduğunu bulamadı#Jeff Bezos
Türkiye 2023 Vizyonu Zirvesinde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4te 1 fiyatına satıyoruzTürkiye 2023 Vizyonu Zirvesi'nde konuştu: Isınma amaçlı doğalgazı 4'te 1 fiyatına satıyoruz#Hazine Ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan
Yalancının mumu yatsıya kalmadı Foyası ortaya çıktıYalancının mumu yatsıya kalmadı! Foyası ortaya çıktı#Taksi Şoförü
Komşuda işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı Bir haftada ikinci kez...Komşu'da işler iyi gitmiyor: Zirve yaptı! Bir haftada ikinci kez...#Koronavirüs
HABERLERGündem Haberleri

‘Milli Muharip Uçak’ın ilk parçası üretildi

#Milli Muharip Uçak#TUSAŞ#Temel Kotil
‘Milli Muharip Uçak’ın ilk parçası üretildi

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), Milli Muharip Uçak’ın (MMU) ilk parçasını üretti.

Haberin Devamı

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Twitter hesabından MMU’ya ilişkin paylaşımda bulundu. Kotil, paylaşımında, “Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi. Ancak açıklamada üretilen parça konusunda detaylı bir bilgi yer almadı.

‘Milli Muharip Uçak’ın ilk parçası üretildi
Genel Müdür Temel Kotil’in de katıldığı tanıtımda ‘ilk parça’ sevinci yaşandı.

2023’TE ÇIKACAK

Muharip uçakta yaklaşık 20 bin parça bulunuyor ve bunların üretiminin 2022 sonuna kadar tamamlanması planlanıyor. Parça ve alt sistemlerin üretiminde birçok Türk savunma ve havacılık sanayisi firması görev alıyor.

MMU’nun 18 Mart 2023’te hangardan çıkması hedefleniyor. Böylece aviyoniklerin, kontrol ve hidrolik sistemlerin yer aldığı prototipin ilk kez motor çalıştırmasıyla uçağın yer testleri başlayacak. MMU’nun ilk uçuşunu 2026’da yapması bekleniyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Muharip Uçak#TUSAŞ#Temel Kotil

BAKMADAN GEÇME!

Deniz Sekiden estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım

Deniz Seki'den estetik açıklaması: Hiçbir şey yaptırmadım!

#Deniz Seki
Yiğit Kirazcıdan sevgilisi Pınar Denize doğum günü mesajı

Yiğit Kirazcı'dan sevgilisi Pınar Deniz'e doğum günü mesajı

#Zeynep Sever Demirel
Alec Baldwine bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı

Alec Baldwin'e bir kötü haber daha... Ve ilk adım atıldı!

#Alec Baldwin