Milli Muharip Uçak ne zaman uçacak? TUSAŞ Genel Müdürü Kotil ilk kez CNN TÜRK’te açıkladı

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TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçak ile ilgili müjdeyi verdi. Temel Kotil, uçakla ilgili çalışmaların çok hızlı ilerlediğini belirtirken 2025'te uçması planlanan Milli Muharip Uçak'ın çok önce tamamlanacağını söyledi. Kotil, Milli Muharip Uçak'ın gökyüzünde olacağı tarihi de duyurdu.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Gerçekten çok güzel gitti işlerimiz. Uçuşu 2025'e planlanmıştı. 2023 sonunda uçacak. Yapıldı, uçacak. Bütün sistemlerini install ediyoruz. Hiçbir kaçak yok.

İlk kez yapıyoruz ve tam tutturuyoruz. TUSAŞ herkesle çalışarak geldi. Mühendis değil, teknisyenlerimiz de. Teknisyen arkadaşlar harika yapıyorlar. Havacılıkta yaptığınız işi doğru yapmanız gerekiyor. Yıllar boyu kaportacılık yaptık. Uçak kaportacılığı yaptık. Milli muharibin hızlanması, teknisyen arkadaşların sürpriz yapmasından kaynaklanıyor.

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Önce konsept olarak başladı. TUSAŞ, SSB ile imzaladı. 5 yıl önce başladı, 5 yılda buraya kadar geldi. Rüzgar tünelleri, malzeme testleri... Son bir yılın bu kadar başarılı geçeceğini bilmiyordum, tebrik ederim. 2000 mühendis, 1000 teknisyen çalışıyor.

'RADARLAR GÖREMİYOR'

Motor takıyorsunuz, yakıt tanklarını kontrol ediyoruz. Hidrolikler kontrol ediliyor. Yakıt alacağız depolara ve motorları çalıştıracağız. İşleri çok güzel yaptığımızı gördük.

Milli Muharip 5. nesil savaş uçağı. Radarlar bunu göremiyor. Bugünkü radarlar bunu göremiyor, yarınki teknoloji gelişir görür. Elimiz boş durmaz ki, geliştiririz. Yüzlerce km'den hava ve yer hedeflerine kitlenerek onları imha edebilyior. İt dalaşı diyoruz ya Yunan uçaklarıyla Türk uçakları it dalaşı yaptı diyoruz ya bu onu yapmıyor. Çok uzaktan hava ve yer hedeflerini fark edip füzelerini oraya kitliyor, üzerine radyo dalgaları gönderip füzeleri gönderiyor. 2 tane F16 motoru var üstünde. 2 F16 deniyor, 5-6 ton rahatlıkla kullanıyor.

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Stratejik assetimiz bu bizim. Bu geldiği zaman bir tanemiz, göz bebeğimiz oluyor. Ambargo yiyince insanlar pozitif etkileniyor. F35 programından Türkiye'nin çıkarılması doğru değil. F35 programı joindi. Türkiye, İtalya, İngiltere var. Konsorsiyum bu. Biz de zamanında girmişiz, para da vermişiz.

Bunun üzerine Türkiye'ye iş vermişler. Biz de TUSAŞ olarak güzel ürünler teslim etmişiz. Durup dururken siz çıkıyorsunuz diyorlar, bu delikanlılığa sığmıyor. Personelim bundan pozitif etkileniyor. Görseniz ağlayabilirsiniz. Uçak üzerine onlarca kişi çalışıyor. 8 saat mesai değil, 24 saat çalışılıyor.

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ANKA-3'TE SON DURUM

Uçağın kuyruğunu kaldırdığınız zaman radyo dalgalarının yansıyacağı yeri ortadan kaldırıyorsunuz. Kuyruk olmazsa gitmiyor. Kuyruksuz yapmak zor. Kuyruk gidince uçağın stabilitesi bozuluyor. Biz onun küçük modelini yaptık uçurduk. Pilot kendi füzesini ateşliyor, yanından giden insansızın füzesini de ateşliyor. Onun için ANKA 3 bu amaçla yapılıyor. Mart ya da Nisan olur. Sözümüz var. Ölümüne çalışıyoruz.

Çok büyük kazanım var, ciddi sayıda mühendis yetişti. Bu acele acele yapılınca bir sürü insan yetişti. En büyük başarı insanlar. Türkiye şu anda TUSAŞ 6000 mühendis kazandırdı. Eğitilmiş insanınız varsa her şeyi yaparsınız. Almanya nasıl kendini toparladı, insanı vardı, insan kazandık.

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Gözden Kaçmasın Selçuk Bayraktar Hürkuş’ta ikinci pilot koltuğunda Haberi görüntüle

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de, Milli Savunma Projelerinde yeni gelişmeleri paylaşmıştı.

İSMAİL DEMİR: 5. NESİL UÇAK OLARAK GELECEK

Milli Muharip uçağı ile ilgili konuşan Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ise, ‘5. nesil Uçak olarak gelecek. Nihai hedefimiz bu. F-35 dahil bu tür uçaklar seviye seviye aşama aşama diye adlandırılır. Bizim blok-1 diye başladığımız bir seviye orada nihai sizin beklediğiniz performans parametreleri ve unsurları var onlardan biraz daha altıyla başlarsınız sistem devreye girdikçe oradaki uyumu ve sonuçları aldıkça neyi daha iyi yapacağınız veya hangi yönde geliştireceğinizle ilgili verileri alır üstüne koyarak işte blok-2 olur 3 olur yani bugün kullandığımız F-16'larda bile bir dizi bloklardan bahsediliyor. Her uçağın hizmete giriş uçuş ve daha sonrasında olgunlaşma süreci vardır.’ ifadelerini kullanmıştı.