Milli Mücadele Sergisi’nde tarihe yolculuk

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla Beştepe’deki Millet Kütüphanesi’nde hazırlanan, İstiklal Harbi’ne ve Cumhuriyet’in kuruluşuna tanıklık eden özel eserlerden oluşan Milli Mücadele Sergisi, ziyaretçilerini eşsiz bir yolculuğa çıkarıyor.

29 Ekim’de açılan sergi, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü işbirliği, TBMM, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Atatürk Müze Köşkü, Ankara Üniversitesi, İnönü Vakfı ile özel arşiv ve koleksiyonların katkısıyla hazırlandı. Yaklaşık 100 üzerinde obje ve belgeden oluşan sergi, İstiklal Mücadelesi’nin bazı önemli tarihi kayıtlarını da ilk kez gün ışığına çıkardı.

İLK BAYRAK

Milli Mücadele Sergisi’nde, 23 Nisan 1920’de TBMM binasına çekilen ilk bayrak ve sancak, Cumhuriyet’in ilanının ilk resmi belgesi, Büyük Taarruz’da öncü kuvvetlerin elinde bulunan, elle dikilmiş, ay ile yıldızın üzerinde işgalden kurtarılan şehir ve kasabaların isimleri ve düşmandan geri alınma tarihlerinin yer aldığı bayrak da ilk kez sergilendi. Sergi aralık ayı sonuna kadar açık kalacak.

ATA’NIN KALPAĞI, DÜRBÜNÜ

- Sergide Mondros Mütarekesi belgesi, Mustafa Kemal Paşa’yı Dokuzuncu Ordu Müfettişi olarak görevlendiren kararname, Samsun’daki görevini bildiren telgraf, evrak çantası, Amasya Tamimi, Erzurum Kongresi kararları, Erzurum Kongresi mührü, Sivas Kongresi kararları, Misak-ı Milli Belgesi, Sevr Andlaşması belgesi, Lozan Andlaşması belgesi de yer alıyor.

- Askerlerin elbiseleri, mataraları, silahları, o dönemde kullanılan telefon santrali, sahra telefonu, Atatürk’ün İstiklal Harbi’nde kullandığı dürbünü, mührü, “Ordular, ilk hedefiniz Akdenizdir. İleri” emrinin metni de sergide yer alıyor.

- Atatürk’ün kalpağı, pelerini, bastonu, Ankara esnafının hediye ettiği Cumhurbaşkanlığı mührü, İsmet İnönü’nün satranç takımı, kılıcı, Celal Bayar’ın daktilosu, gözlüğü, Mareşal Fevzi Çakmak’ın üniforması, Kazım Karabekir’in İstiklal Madalyası, üniforması, TBMM’nin açılış genelgesi, İstiklal Marşı’nın tasdikli sureti ve Nutuk’un kaleme alındığı masa da sanatseverler ve tarih meraklılarıyla buluşuyor.













Ayrıca sergide Milli Mücadele’nin ruhunu daha yakından hissedebilmek adına, Namazgah Tepe’de ordu için yapılan dualar ve Halide Edip Adıvar’ın Sultanahmet Mitingi’ndeki konuşması ile dönemin çocuk kahramanları için interaktif odalar ve Nutuk için özel oda oluşturuldu.