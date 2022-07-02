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Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı

#Milli Mücadele#Kara Fatma#Fatma Seher
Milli Mücadele kahramanı Kara Fatma mezarı başında anıldı

Milli mücadelenin sembol isimlerinden Üsteğmen Kara Fatma (Fatma Seher), ölümünün 67. yılında Beyoğlu Kulaksız Mezarlığı'ndaki kabri başında dualarla anıldı.

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Tören, Beyoğlu Belediyesi'nin katkılarıyla, Millî Mücadele'nin Kahraman Kadınlarını Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği tarafından düzenlendi. Törene Beyoğlu Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Erdoğan, Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı İnan Güney, Türk Kızılay temsilcileri ile vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından dualar edildi.

Millî Mücadele Kadın Kahramanları Anma Araştırma ve Yaşatma Derneği Başkanı Araştırmacı Yazar İlknur Bektaş, “Bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e ve onun gibi komutana, askere minnet borçluyuz. Biz kadınlardan bahsederken, cepheye giden erkekleri hep unuturuz. Çünkü o erkeklerin arkasında anne olan, eş olan, sevgili olan, evlat olan kadınlar var. O kadınların aklıyla fikriyle bedenen fiziken gayretleri var. Kendi hayallerinden vazgeçen bu kadınların tek hayali vardı, cepheye gidip onlarla birlikte zaferde imzalarının olması. Kimisi döndü, kimisi dönemedi. Mustafa Kemal Atatürk, ‘Bu vatanın kurtuluşunda yanarak, yakılarak, taciz ve tecavüz edilerek veya kendilerine büyük saygısızlık yapılarak kendi Türk askerinin Yunan askerlerine saygı duruşu isteyerek insanlarımızdan bunu bekleyerek bize büyük haksızlıklar yapıldı. Biz her şeye rağmen ayakta kaldıysak bu kadınlara çok şey borçluyuz’ diyor. O kadınlar ‘Önce vatan’ dediler. Ben burada sembol bir isimden bahsediyorum, sanal bir kahramandan bahsetmiyorum. Bu kadının askerlik yaptığını anlatıyorum. Son günlerde Yunanların bizi sinir eden tacizleri var. Bizim ‘Kara Fatma’ dediğimiz kadın onlara kafa tutmuş" dedi.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Mücadele#Kara Fatma#Fatma Seher

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