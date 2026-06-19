Milli maç coşkusuna YKS ayarı: Belediyelerden dev ekranda milli maç yayınına iptal kararı

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Hafta sonu gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesinde, öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri, sınav merkezlerine ulaşımda aksama yaşanmaması ve gürültü kirliliğinin önlenmesi amacıyla valilikler ve belediyeler harekete geçti. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’nin YKS talimatının ardından, Türkiye A Milli Futbol Takımı'nın hafta sonu oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması için meydanlarda planlanan dev ekran organizasyonları üst üste iptal edilmeye başlandı.

Farklı illerden gelen iptal kararları ve açıklamalar şu şekildedir:

İzmir Valiliği, 20-21 Haziran tarihlerinde yapılacak YKS nedeniyle aday ve görevlilerin ulaşımını engelleyebilecek, gürültü kirliliğine yol açabilecek etkinliklere izin verilmeyeceğini bildirdi. Bu önlemler kapsamında İzmir Büyükşehir Belediyesi, 20 Haziran'da dev ekrandan yayınlanacağı duyurulan Türkiye-Paraguay futbol karşılaşması etkinliğinin iptal edildiğini duyurdu.

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Samsun Büyükşehir Belediyesi (SBB), YKS nedeniyle yoğunluk oluşmaması adına Türkiye-Paraguay maçının meydanlarda yayımlanmayacağını açıkladı. Dünya Kupası'nda mücadele eden A Milli Takım'ın maçlarının kent meydanlarında dev ekranda yayınlanması uygulamasına, sınav gününe denk gelmesi sebebiyle ara verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20-21 Haziran tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS kapsamında, öğrencilerimizin sınavlarını uygun ve sakin bir ortamda tamamlayabilmelerine katkı sağlamak amacıyla planladığımız 2026 FIFA Dünya Kupası karşılaşmasının yayını iptal edilmiştir. Gençlerimizin eğitim hayatındaki bu önemli günde yanlarında olmayı toplumsal bir sorumluluk olarak görüyor, sınava katılacak tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz. Milli Takımımızın Dünya Kupası yolculuğunu da aynı heyecan ve gururla destekliyor, başarılar diliyoruz."

Denizli Büyükşehir Belediyesi, hafta sonu gerçekleştirilecek YKS öncesinde öğrencilerin huzurlu bir ortamda dinlenebilmeleri için bir dizi önlem aldı. Bu kapsamda, A Milli Futbol Takımı'nın hafta sonu oynayacağı Dünya Kupası karşılaşması, şehir meydanlarında kurulan dev ekranlardan yayınlanmayacak. Kararın, sınava hazırlanan öğrencilerin motivasyonunu korumak ve kent genelinde oluşabilecek gürültü ile trafik yoğunluğunu önlemek amacıyla alındığı belirtildi.

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Uşak Belediyesi, sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla Atapark’ta gerçekleştirilmesi planlanan 2026 FIFA Dünya Kupası maçının naklen yayın organizasyonunun iptal edildiğini duyurdu. Kamuoyuna yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Değerli Hemşehrilerimiz; Cumartesi ve Pazar günü gerçekleştirilecek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) nedeniyle, öğrencilerimizin sessiz ve huzurlu bir ortamda sınava girebilmeleri amacıyla Atapark’taki 2026 FIFA Dünya Kupası Maçı naklen yayın organizasyonu iptal edilmiştir. Geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin başarısı hepimizin ortak sorumluluğudur. Sınava girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyor; ’Haydi Bizim Çocuklar!’ diyerek milli takımımıza Dünya Kupası mücadelesinde gönülden başarılar diliyoruz. Kamuoyuna duyurulur."

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İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) girecek tüm evlatlarımıza gönülden muvaffakiyetler diliyorum." diyerek vatandaşlardan önemli bir ricada bulundu.

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sosyal medya paylaşımında şu ifadelere yer verdi;

"Aylarca, hatta yıllarca büyük bir emek, sabır ve gayretle bu güne hazırlandınız. Şimdi ise o emeğin karşılığını alma vakti… Kendinize güvenin, sakin olun ve bugüne kadar öğrendiklerinizi en güzel şekilde ortaya koyun. Şunu hiç unutmayın; bu sınav önemli bir eşiktir ama hayatın tamamı değildir. Sizi değerli kılan yalnızca alacağınız puan değil; gösterdiğiniz azim, verdiğiniz emek, kurduğunuz hayaller ve güzel yüreğinizdir. Bu süreçte çocuklarımızın yanında olan kıymetli anne ve babalarımıza, fedakarca emek veren öğretmenlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum.

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Ayrıca tüm vatandaşlarımızdan da önemle bir hassasiyet rica ediyorum. Evlatlarımızın emeklerinin karşılığını huzur içerisinde alabilmeleri için sınav öncesinde ve sınav saatlerinde korna çalınmaması, yüksek ses oluşturabilecek davranışlardan kaçınılması ve sessizliğin korunmasına hep birlikte katkı sunalım.

Sınava girecek öğrencilerimize Rabbim zihin açıklığı ihsan eylesin; emeklerinizi, gayretlerinizi ve dualarınızı karşılıksız bırakmasın. Her birinizin gönlündeki hayırlı kapıları açsın, bahtınızı ve yolunuzu açık eylesin."

YKS TALİMATLARI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) yönelik tedbirler kapsamında yurt genelinde 11 bin 883 okulda 44 bin 886 personel ve 6 bin 907 ekibin görev yapacağını bildirdi.

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Bakan Çiftçi, 20-21 Haziran 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek YKS'ye yönelik alınan tedbirler ve gerçekleştirilecek çalışmalara ilişkin NSosyal hesabından açıklamada bulundu.

Sınava 2 milyon 425 bin 560 kişinin katılacağını hatırlatan Çiftçi, huzur ve güven içerisinde sınava girebilmesi için Bakanlığın tüm birimleriyle hazırlıklarını tamamladıklarını ve gerekli tedbirleri aldıklarını vurguladı.

Çiftçi, "Ülke genelinde 11 bin 883 okulda, 44 bin 886 personelimiz ve 6 bin 907 ekibimiz görev yapacak. Sınav merkezleri sınavdan bir gün önce başlayarak ekip marifetiyle kontrol edilecek, sınav binaları ve çevresinde güvenlik, trafik ve gürültüye ilişkin tüm tedbirler titizlikle uygulanacaktır." ifadelerini kullandı.

Hazır kuvvet ve takviye ekiplerinin ihtiyaç duyulan noktalarda görevlendirileceğini bildiren Çiftçi, sınava geç kalma riski bulunan adaylara gerekli desteğin sağlanacağını dile getirdi.