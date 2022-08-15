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Milli kaykaycıya dayak

Güncelleme Tarihi:

#Alparslan Ayhan#Kaykay#Dayak
Milli kaykaycıya dayak
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2022 07:00

Kaykay şampiyonu milli sporcu Alparslan Ayhan antrenman yaptığı sırada bir grup tarafından darp edildi. Burnu kırılan Ayhan, ameliyata alındı. Olayla ilgili 15 yaşındaki iki çocuk gözaltına alındı.

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İstanbul Maltepe’de geçen çarşamba, sahil alanında bulunan kaykay parkına gelen gençler, kız arkadaşlarına laf attıklarını öne sürdükleri başka bir grupla tartışmaya başladı. Kaykay parkında antrenman yapan 2021 Türkiye Kaykay Şampiyonu milli sporcu ve üniversite öğrencisi Alpaslan Ayhan (22) ve arkadaşı Kerem Şahinoğlu (21), yaşanan tartışmayı araya girerek sonlandırmak istedi.

Çıkan tartışma kavgaya dönüşürken Alparslan Ayhan kimliği belirsiz kişiler tarafından darp edildi. Kaykayla darp edilen Ayhan’ın burnu kırıldı, kaşı açıldı ve yüzünde morluklar oluştu.

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Darp raporu alan Ayhan burnu kırıldığı için ameliyata alındı. Saldıranlardan B.T. (15) ve A.Y.’nin (15) kimliği belirlendi.

Polis ekipleri adreslerini belirlediği 2 çocuğu gözaltına aldı. Saldırıya karışan bir kişinin de arandığı belirtildi.

 

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#Alparslan Ayhan#Kaykay#Dayak

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