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Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgül'ün kahreden ölümü

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#Spor#İstanbul#Adli Tıp
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2022 14:19

Milli Takım Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, 4. Levent’te sabaha karşı bir sokakta bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçirdiği öğrenilen ve ambulansla hastaneye kaldırılan genç sporcu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Ölümü şüpheli bulan polis ekipleri inceleme başlatırken, gencin hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Gencin kimliği arkadaşlarının emniyete kayıp ihbarında bulunmaya gelmesiyle ortaya çıktı.

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Olay, dün saat 05.30 sıralarında Kağıthane 4. Levent’te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Türkiye Kayak Federasyonu (TKF) Alp Disiplini Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu 22 yaşındaki Kaan Şamgül, gece saatlerinde arkadaşlarının evine gitti. Burada bir süre vakit geçiren Şamgül, iddiaya göre sabaha karşı evden çıkarak sokakta yürümeye başladı. Bir süre sonra kalp krizi geçiren genç, yere yığıldı. Genç yerde hareketsiz şekilde yattığı esnada çıktığı binadaki bir vatandaş balkondan genci görüp polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

SOKAKTA KALP KRİZİ GEÇİRDİĞİ ANLAR KAMERADA

Tepki vermeyen genç için polis ekipleri, sağlık ekiplerine ihbarda bulundu. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, genci yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı. Hemen ameliyata alınan genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Gencin cenazesi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bahçelievler Yenibosna’daki Adli Tıp Kurumu Başkanlığı morguna kaldırıldı.

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

Olayın ardından ölümü şüpheli bulan polis ekipleri, geniş çaplı inceleme başlattı. Öte yandan gencin sokakta hayatını kaybettiği o anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

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Görüntülerde, genç binada çıkarak iki aracın arasına geliyor. Burada eğilen genç bir süre sonra yere düşüyor. Kafasını kaldırıp etrafına bakan genç, yeniden yere düşüyor.

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

Ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri geliyor. Sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası sedyeye alınan genç hastaneye kaldırılıyor.

ARKADAŞLARI KAYIP İHBARINA GELİNCE ORTAYA ÇIKTI

Çalışmalar çerçevesinde polis ekiplerinin üzerinden kimlik çıkmayan gencin bilgilerini bulma çalışmaları sürdüğü esnada üniversite öğrencisi 3 genç, emniyete giderek ulaşamadıkları arkadaşları hakkında kayıp ihbarında bulunmak istedi.

Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

Gençler, ulaşamadıkları arkadaşlarının kimliğinin de kendilerinde olduğunu söylemesi üzerine harekete geçen polis, yaptığı çalışmalar sonucunda ölen gencin Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım sporcusu ve Türkiye Şampiyonu olan Kaan Şamgül (22) olduğunu tespit etti. Polis ekiplerinin çalışmasının sürdüğü olayla ilgili gençlerin ifadesinin alındığı öğrenildi.
Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

TÜRKİYE KAYAK FEDERASYONU'NDAN TAZİYE MESAJI

Milli Kayak sporcusu Kaan Şamgül'ün ölümünün ardından haberi Türkiye Kayak Federasyonu'nun (TKF), sosyal medya hesaplarından taziye mesajı yayınladı.
Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

Açıklamada, "Acımız büyük, başımız sağ olsun. Türkiye Kayak Federasyonu Alp Disiplini Milli Takım Sporcumuz Kaan Şamgül geçirdiği kalp krizi sonrası vefat etmiştir. Genç sporcumuza Allah’tan rahmet yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyoruz" denildi.
Milli Kayak sporcusu ve Türkiye Şampiyonu Kaan Şamgülün kahreden ölümü

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