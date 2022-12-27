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Milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçaklandı

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#Umut Eren Gündoğ#Karate#Bıçaklama
Milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçaklandı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 08:41

Bursa’dan düzenlenen karate turnuvasına katılmak için Kocaeli’nin İzmit ilçesine gelen milli karateci Umut Eren Gündoğ, arkadaşları ile dolaşmak üzere çıktığı İzmit Yürüyüş Yolu’nda omuz atma sebebiyle çıkan tartışmada bıçaklandı.

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Olay, saat 20.00 sıralarında İzmit Karabaş Mahallesi Yürüyüş Yolu Hürriyet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, iki grup arasında omuz atma meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine taraflardan biri, yol üzerindeki bir restorandan aldığı bıçakla Umut Eren Gündoğ'a (20) saldırdı. Sırtından ve kalçasından bıçaklanarak yaralanan Gündoğ, Leyla Atakan Caddesi’ne kadar gittikten sonra burada yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gündoğ, ambulansla Kocaeli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

 

TURNUVA İÇİN GELDİĞİ ŞEHİRDE BIÇAKLANDI

Bursa Büyükşehir Belediye Spor’un milli karatecisi olan Umut Eren Gündoğ’un İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonu'nda devam eden Türkiye Ümitler ve Gençler Karate Şampiyonası’nda +80 kilo komite kategorisinde Türkiye Şampiyonu olduğu öğrenildi.

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Milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçaklandı

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri olayın ardından kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayı gerçekleştirdiği tespit edilen şüpheli E.C.A. ve E.A. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alındı. Şahıslar emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Milli karateci Umut Eren Gündoğ bıçaklandı

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#Umut Eren Gündoğ#Karate#Bıçaklama

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