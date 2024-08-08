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Milli İstihbarat Teşkilatı'nın kriptoloji sorularının şifreleri yayınlandı

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Şifre#Bilim
Milli İstihbarat Teşkilatının kriptoloji sorularının şifreleri yayınlandı
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 08, 2024 11:17

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), resmi internet sitesinden örnek kriptoloji sorularının cevaplarını yayınladı. Şifre bilimi olan kriptoloji, özel matematiksel yöntemler kullanarak, haberleşmenin güvenli hale getirilmesini sağlıyor.

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İnternet sitesinde, daha önce yayımlanan klasik bir şifreleme yöntemi olan "Caesar" ve "Route" sistemleriyle hazırlanmış 5 sorunun cevaplarına yer verildi.

Soruların yanıtlama yöntemlerinin de yer aldığı cevap anahtarında, "Vatan için her an her yerde" mesajı öne çıktı.

Diğer bir soruda şifreli metinde gizlenen mesaj, "MİT vatan için her an her yerde" oldu.

Sorular arasında Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sözünün şifrelenmiş hali de yer aldı. Atatürk'ün şifrelenmiş sözleri, Vigenere şifreleme aşamaları takip edilerek, şu şekilde çözüldü:

"Küçük hanımlar, küçük beyler. Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

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#Milli İstihbarat Teşkilatı#Şifre#Bilim

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