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Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan kripto mesajlı kariyer videosu

Güncelleme Tarihi:

#MİT#Kariyer Videosu#Kripto Mesaj
Oluşturulma Tarihi: Ocak 28, 2025 11:00

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca, kriptolojiye yer veren yeni kariyer videosu yayımlandı. Kriptolojiye yer verilen yeni kariyer videosunda, gençlere "Sezar şifreleme" ve "HTML kodlama" yöntemiyle çözecekleri bir mesaj verilerek, bilinçaltına yerleşmesinin sağlandığı "25. Kare" tekniği kullanıldı.

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"Bu kariyer bir hayal ürünü değil" ana temasıyla MİT'in internet sitesinde yayımlanan video, cep telefonuna "MİT personel alacak" son dakika haberinin düşmesi üzerine bir gencin Teşkilat'ta çalıştığını hayal etmesiyle başlıyor.

Gencin hayali üzerinden anlatılan videoda, MİT'in bir önceki "Peşindeyiz" videosundan farklı olarak, kurum içindeki farklı başkanlık ve uzmanlıkların birbiriyle nasıl koordineli çalıştığı anlatılıyor.

Farklı çalışma konularının, tek bir amaç için ortak çerçevede buluşularak nasıl operasyonel faaliyete dönüştürüldüğü gösteriliyor.

MİT, yeni videosuyla istihbarat uzmanı, analist, dil uzmanı, mühendis/teknik personel, İHA personeli, takip memuru kadrolarına başvuru yapacak adaylara hitap ediyor.

Kariyer videosunda, Teşkilat içinde yer alan her kadronun her alanda birlik içinde çalıştığı vurgulanıyor.

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#MİT#Kariyer Videosu#Kripto Mesaj

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