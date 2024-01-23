Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’dan Irak ziyareti

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MİT Başkanı Kalın, Irak’a kritik bir ziyaret yaptı. Kalın, ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani gibi üst düzey görüşmelerin yanı sıra Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile de bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, yapılan görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği gibi konular ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da detaylı konuşuldu.