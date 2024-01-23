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Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’dan Irak ziyareti

Güncelleme Tarihi:

#İBRAHİM KALIN#Milli İstihbarat Teşkilatı#IRAK
Oluşturulma Tarihi: Ocak 23, 2024 12:15

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın, Irak’a yaptığı ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani, Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile görüştü. Görüşmelerde terör örgütleri PKK ve DEAŞ ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar görüşüldü.

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MİT Başkanı Kalın, Irak’a kritik bir ziyaret yaptı. Kalın, ziyarette Irak Cumhurbaşkanı Abdüllatif Reşid, Irak Başbakanı Muhammed Şiya Es-Sudani gibi üst düzey görüşmelerin yanı sıra Şii ve Sunni gruplar ile Türkmenlerin temsilcileri ile de bir araya geldi. Edinilen bilgilere göre, yapılan görüşmelerde terörle mücadele, terör örgütü PKK tehdidi ve PKK ile mücadelede atılabilecek ortak adımlar, güvenlik işbirliği gibi konular ele alındı.

Görüşmelerde ayrıca, DEAŞ ile mücadelede işbirliğinin sürdürülmesi, bir güvenlik ve ekonomik işbirliği alanı olarak kalkınma yolu projesi ile Gazze savaşı ve savaşın Irak ile bölge ülkelerine yansıması konuları da detaylı konuşuldu.

Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın’dan Irak ziyareti

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#İBRAHİM KALIN#Milli İstihbarat Teşkilatı#IRAK

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