Milli İstihbarat Akademisi’nden stratejik uyarı raporu: Kitlesel sığınak inşa edilsin

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“12 Gün Savaşı ve Türkiye İçin Dersler” başlıklı raporda, özellikle Türkiye’nin savunma ve iç güvenlik alanında alması gereken acil tedbirlere de işaret edildi.

HAVA HÂKİMİYETİNİN ÖNEMİ

Raporun ana eksenini İsrail’in savaş süresince kurduğu mutlak hava hâkimiyeti oluşturuyor. Bu durum, Türkiye için çok katmanlı hava savunma sistemlerinin ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyor. Raporda, “Başta güvenlik bürokrasisinin yerleşkeleri olmak üzere korunması gereken stratejik tesislerde, özellikle alçak irtifa hava savunmasına özel önem verilmeli” ifadeleriyle de bu öncelik vurgulanıyor.

HAVA SALDIRISINA ERKEN UYARI

Muhtemel bir hava saldırısına karşı erken uyarı sistemlerinin tesis edilmesi gerektiğine işaret edilen MİA’nın raporunda, en dikkat çekici bölümlerinden biri ise kitlesel sığınak çağrısı oldu. Raporda, “Stratejik tesislerde gerekli teknik şartlara sahip sığınaklar kurulmalı, özellikle büyük şehirlerde kolay ulaşılabilir kitlesel sığınaklar inşa edilmelidir” vurgusu yapıldı.

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Raporda sadece dış tehditler değil, iç güvenliği etkileyen faktörler de ele alındı. İsrail’in, İran’a yönelik saldırılarında içeriden devşirilen unsurların kritik rol oynadığı vurgulanarak, siyasi-toplumsal barış sorunları ve ekonomik sıkıntıların sızma faaliyetlerini kolaylaştıracağı tespiti yapıldı. Bu kapsamda Türkiye’nin millî birlik ve kardeşlik duygusunu güçlendirmesi ve ekonomik kırılganlıklara karşı önlem alması gerektiği belirtildi. “Terörsüz Türkiye” gibi kapsayıcı projelere devam edilmesi gerektiği vurgulandı.

ÖNCELİKLİ SAVUNMA SİSTEMLERİ

Rapor, Türkiye’nin savunma sanayisinde hangi alanlara öncelik vermesi gerektiğine de ışık tuttu. İsrail’in güçlü hava savunma sistemlerinin bile hipersonik füzelere karşı yetersiz kaldığı ifade edilerek, Türkiye’nin bu alandaki yatırımlarını artırması gerektiği not edildi. Ayrıca, insansız sistemler ve elektronik harp teknolojilerine ağırlık verilmesi gerektiği önerildi. İran’ın uzun yıllar yaptığı konvansiyonel savunma yatırımlarının elektronik harp karşısında etkisiz kalması da bu çerçevede örnek olarak gösterildi.