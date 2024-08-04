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Milli İstihbarat Akademisi’nden ‘İsrail’de radikal sağ’ raporu

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#Milli İstihbarat Akademisi#MİT#İsrail
Milli İstihbarat Akademisi’nden ‘İsrail’de radikal sağ’ raporu
Selçuk Böke
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 04, 2024 07:00

Milli İstihbarat Akademisi, İsrail’in Gazze saldırıları ile İsrail siyasetindeki “fanatik, şiddet yanlısı ideolojileri ve uygulamaları” rapor haline getirdi. Raporda, İsrail’deki radikal sağ ve işgalci yerleşimciliğin İsrail siyasetinde nasıl hayat bulup geliştiği anlatılıyor.

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VAAT EDİLMİŞ TOPRAKLAR: İsrail’deki aşırı sağ siyaset ile işgalci yerleşimciliğin örtüştüğü bildirilen raporda temel motivasyonun, “Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar olan bölgenin (‘vaat edilmiş topraklar’) dini motivasyonlarla tamamen Yahudileştirilmesi olduğu” belirtildi.

GERGİNLİĞİ YÜKSELTTİ: İsrail radikal sağının devlet kadrolarıyla ne tarz gerilimler yaşadığının anlatıldığı raporda, İsrail’in en sağ eğilimli koalisyonunun Ocak 2023’te İsrail Yüksek Mahkemesi’nin yapısını ve yetkilerini değiştirme girişimine vurgu yapıldı.

NETANYAHU AÇIKTAN SOYKIRIMA GİRİŞTİ: 7 Ekim sonrasında Gazze’nin işgali sürecinde, askeri elitler ve sağ koalisyon arasındaki çatışmanın yeni bir düzleme taşındığı ifade edilen raporda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun başını çektiği hükümetin açıktan soykırıma girişerek, siyasi destek kayıplarını toparlamaya çalıştığı ve Netanyahu’nun sürecin gidişat ve nihayetini belirsizleştirdiğine işaret edildi.

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#Milli İstihbarat Akademisi#MİT#İsrail

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