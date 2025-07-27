Milli işletim sistemimiz okullarda

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Özgür ve açık kaynak kodlu bir işletim sistemi olan PARDUS, eğitim alanında etkili çözümler sunuyor. Etkileşimli tahtalara özel olarak tasarlanan PARDUS ETAP ve öğrencilerle öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre şekillenen PARDUS EDU eğitim teknolojilerinde yerli kaynakların etkin kullanımını önceliyor. PARDUS’un yeni sürümü olan ETAP 23 işletim sistemi Samsun’da gerçekleştirilen pilot uygulamanın ardından ülke geneline yayılacak. Pilot uygulama kapsamında yapılan okul ziyaretlerinde öğretmenler; dokunmatik uyumu, kullanım kolaylığı, kullanıcı dostu tema, teknik destek gibi alanlarda olumlu geri bildirimler verdi. Olumlu geri bildirimlerin önemli bir gösterge olarak değerlendirildiğini belirten Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynakları, uygulamaların ardından yeni nesil PARDUS ETAP 23’ün kademe kademe 81 ildeki tüm etkileşimli tahtalarda kullanılacağını açıkladı.

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EN ÖNEMLİ ÖZELLİKLERİ

- Mobil Erişim Kolaylığı: QR kod veya USB ile hızlı ve güvenli oturum açma imkânı.

- Gelişmiş Sanal Klavye: Birden fazla dil desteği, boyutlandırılabilir, taşınabilir, renk ve saydamlık ayarlarıyla kişiselleştirilebilir yapı.

- ETA Kalem ile Yaratıcılık: Çeşitli sayfa arka planları, harita veya masaüstü üzerinde yazı, şekil ve çizim yapma, kaydetme ve dışa aktarma.

- Kapsamlı Teneffüs Modu: Uygulama ve web sitesi erişimini belirleyerek kontrollü kullanım imkânı sunan sınırlı erişim.

- Merkezi Yönetim ve İzleme: Geliştirilmiş loglama sistemi ve Lider Ahenk Tahta Yönetim Sistemleri ile daha iyi izleme ve yönetme kapasitesi.