HABERLERGündem Haberleri

Milli İHA’lara ‘keskin göz’: ASELSAN yaptı Bayraktar test etti

Güncelleme Tarihi:

#İHA#ASELSAN#Haluk Görgün
Milli İHA’lara ‘keskin göz’: ASELSAN yaptı Bayraktar test etti
Oluşturulma Tarihi: Aralık 14, 2025 07:00

BAYRAKTAR AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), ASELSAN tarafından geliştirilen ASELFLIR-600 Elektro-Optik Keşif, Gözetleme ve Hedefleme Sistemi ile performans uçuşu gerçekleştirdi.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün teste ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, bu başarının ihtiyaç anında beklemeden ve yönlendirilmeden harekete geçebilen bir savunma ekosisteminin ürünü olduğunu vurguladı.

Geliştirilen sistemlerin zorlayıcı süreçlerde hızla hayata geçirildiğine dikkati çeken Görgün, “Bu sistemler, bugün dünyanın en ileri elektro-optik çözümleri arasında yer almakta, sahada güvenilirliği ve performansıyla kendini açıkça ispatlamaktadır. Milli kameralar yalnızca bir ihtiyacı karşılamakla kalmıyor, Türkiye’yi bu alanda oyun kuran ülkelerden biri haline getiriyor” dedi.

ASELFLIR-600, SWIR ve gündüz kamera kanalı entegrasyonu ile zorlu koşullarda renkli ve yüksek detaylı görüntüleme yapıyor, lazer hedef işaretleme özelliğiyle hedefleme kabiliyetinde tam doğrulama sağlıyor. 

