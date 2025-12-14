Milli İHA’lara ‘keskin göz’: ASELSAN yaptı Bayraktar test etti

Haberin Devamı

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün teste ilişkin yaptığı sosyal medya paylaşımında, bu başarının ihtiyaç anında beklemeden ve yönlendirilmeden harekete geçebilen bir savunma ekosisteminin ürünü olduğunu vurguladı.

Geliştirilen sistemlerin zorlayıcı süreçlerde hızla hayata geçirildiğine dikkati çeken Görgün, “Bu sistemler, bugün dünyanın en ileri elektro-optik çözümleri arasında yer almakta, sahada güvenilirliği ve performansıyla kendini açıkça ispatlamaktadır. Milli kameralar yalnızca bir ihtiyacı karşılamakla kalmıyor, Türkiye’yi bu alanda oyun kuran ülkelerden biri haline getiriyor” dedi.

ASELFLIR-600, SWIR ve gündüz kamera kanalı entegrasyonu ile zorlu koşullarda renkli ve yüksek detaylı görüntüleme yapıyor, lazer hedef işaretleme özelliğiyle hedefleme kabiliyetinde tam doğrulama sağlıyor.