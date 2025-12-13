Milli hedef algılayıcı Meclis’te mihal gururu

Haberin Devamı

İnsansız Savaş uçağı Bayraktar Kızılelma’nın görüş ötesi füzesi GÖKDOĞAN’la hedef uçağı başarıyla vurduğu görevi hatırlatan Kacır, kritik bileşenleri sıraladı, TÜBİTAK SAGE tarafından geliştirilen Milli Hedef Algılayıcı MİHAL’i Meclis kürsüsünden milletvekillerine gösterdi.

Bunu gerçekleştiren dünyadaki ilk ülkenin Türkiye olduğunu belirten Kacır, “Bu başarıların ardında, platformdan alt sistemlere, çekirdek teknolojilere kadar yerli ve milli ürünleri geliştirme kabiliyetimiz var. Bu görevde, uçağı biz ürettik. Radarı biz ürettik. Füzeyi biz ürettik. Füzenin lazer sensörlü hedef algılayıcısı (MİHAL) burada. Yurtdışından vermediler. Onu da biz ürettik” dedi.

4 YENİ SANAYİ KORİDORU

Bakan Kacır, Sanayi Alanları Master Planı kapsamında kurulacak 4 yeni sanayi koridorunun detaylarını ve hangi iller arasında kurulacağını da kürsüden açıkladı. Kacır, “Samsun-Mersin, Mersin-Şırnak, Sivas-Iğdır ve Trabzon-Şırnak olmak üzere 4 yeni sanayi koridoru oluşturacağız. Master planın ilk etabında, Samsun-Mersin hattında 13 ilde 16 yeni yatırım alanı belirledik. Mevcut OSB’lerimizin ortalama 11 katı büyüklüğe ulaşan bu alanlarda mega endüstriyel bölgeler inşa edeceğiz” diye konuştu.

MÜSİAD 6. MUST Sanayi ve Teknoloji Buluşması ile Türkiye’nin Sanayi ve Teknoloji Raporu Lansmanı’na da katılan Kacır, burada yaptığı konuşmada “Milli Teknoloji Hamlesi vizyonumuz doğrultusunda birlikte yürüdüğümüz MÜSİAD’ın, yüksek teknolojili yüksek katma değerli üretime yönelik tüm adımlarının güçlü şekilde destekçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.