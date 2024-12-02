Milli Güvenlik Kurulu salı günü toplanıyor

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Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak. Gündemde Suriye’deki son durum var. Heyet Tahrir Şam tarafından Halep’e dönük başlatılan operasyonun ardından, bölgede tansiyon yüksek. Suriye'de yaşanan gerginlik ve Türkiye'ye başta göç olmak üzere olası etkileri masada olacak. Türkiye’nin bu ihtimale karşı alacağı tedbirler MGK’da değerlendirilecek.

Öte yandan, sınır içi ve ötesindeki terörle mücadele operasyonlarında gelinen son durum da Milli Güvenlik Kurulu’nda müzakere edilecek hususlar arasında geliyor. Terörsüz Türkiye hedefinde devlet nezdinde atılabilecek adımlar da kurulun masasında yer alacak. İsrail’in bölgedeki saldırgan tutumunun yarattığı gerginliğe karşı önlemler de kurul gündeminde olacak.