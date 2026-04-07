Milli güvenliği hedef alan 14 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi

Oluşturulma Tarihi: Nisan 07, 2026 15:40

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen ve İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği tespit edilen 14 sanal medya hesabına erişim engeli getirdi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, milli güvenliği hedef aldığı değerlendirilen 14 sanal medya hesabına erişim engeli getirdi. Söz konusu hesapların ayrıca İstanbul'da polise yapılan saldırı üzerinden bilgi kirliliği ürettiği belirlendi.

Karar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen çalışmalar kapsamında alındı. Sürece Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı da teknik destek sağladı.

Kapatılan hesaplardan bazılarının terör örgütleriyle iltisaklı olduğu tespit edildi. Yetkililer, milli güvenliği tehdit eden dijital faaliyetlere karşı mücadelenin kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.

