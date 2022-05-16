Milli güreşçi yayaya çarptı

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Milli güreşçi Rıza Kayaalp yönetimindeki 06 RZA 66 plakalı otomobil, önceki gün 21.00 sıralarında, E- 88 Karayolu’nun Yozgat’ın Çalatlı köyü geçişinde yolun karşısına geçmek isteyen Ertuğrul Dolgunyürek’e (55) çarptı. Yola savrulan Dolgunyürek’e, arkadan gelen Necmi Şahin’in kullandığı TIR da çarptı. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde, evli ve 2 çocuk babası Ertuğrul Dolgunyürek’in yaşamını yitirdiği belirlendi. Rıza Kayaalp ile TIR sürücüsü Şahin ifadeleri alınmak üzere karakola götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Rıza Kayaalp ve Necmi Şahin, tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrolle serbest bırakıldı.

KAYAALP: 'KUSURUM YOK'

Adliye çıkışında basın mensuplarına açıklama yapan Rıza Kayaalp, “Çok üzücü, istenmeyen bir olay yaşandı. Merhuma Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum” dedi. Kayaalp, yaptığı yazılı açıklamada ise “Hadise, Yozgat-Sivas karayolunda tüm trafik tedbir ve kurallarına uyarak seyir halinde iken merhumun kontrolsüz bir biçimde karanlık bir ortamda aniden anayola fırlayarak karşı tarafa geçmek düşüncesiyle arabama çarpması, sonrasında ise arkadan gelen TIR’ın çarpması sebebiyle meydana gelmiştir. Zaten TIR’ın çarpmasından önce şahıs kolunu tutmaktaydı, şahsın bu şekilde olduğunu TIR’ın farları sayesinde gördüm ama maalesef TIR göremedi. Olaya ilişkin tespitler ve bilirkişi raporlarında hiçbir kusurum olmadığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verdi.