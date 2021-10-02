‘Milli Görüş’ün ağabeyi’ne veda

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Milli Görüş Hareketi’nin hayattaki son önemli isimlerinden, Saadet Partisi (SP) Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Başkanı 86 yaşındaki Oğuzhan Asiltürk, bir süredir tedavi gördüğü hastanede dün hayata veda etti.

Asiltürk, 13 Eylül’de İstanbul’da zatürreye bağlı gelişen nefes darlığı rahatsızlığı nedeniyle eşiyle birlikte getirildiği Ankara Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, başından beri tedavisini yakından takip ettiği Asiltürk’ün vefatıyla ilgili, “Özellikle son dönemde koroner arter hastalığı ve kalp yetersizliği tanılarıyla takip ediliyordu. Sabah 09.00’da kardiyak arrest (kalp durması) sonrası kaybetmiş bulunuyoruz” bilgisini paylaştı. Asiltürk’ün cenazesi, bugün öğle namazının ardından Hacı Bayram Veli Camisi’nde kılınacak cenaze namazı sonrası Cebeci Asri Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

EN KIDEMLİ MİLLİ GÖRÜŞÇÜ

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Merhum Başbakan Necmettin Erbakan’a, ilk siyasi hareketi olan Milli Nizam Partisi’nden (MNP) bu yana yol arkadaşlığı yapan Asiltürk, Milli Görüş’ün bugün hayattaki en önemli ve kıdemli birkaç isminden biriydi. Erbakan’ın ölümünün ardından kendisini Milli Görüş Hareketi’nin lideri olarak da ilan eden Asiltürk’ün, Erbakan ile tanışması 1950’lerin ortalarına uzanıyor.

ERBAKAN’LA TANIŞMASI

1935 Malatya Hekimhan doğumlu Oğuzhan Asiltürk, ilkokul ve ortaokul ile liseyi Malatya’da okudu, üniversite öğrenimini ise İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nde tamamladı. Erbakan ile doçent olduğu 1954 yılında İTÜ’de namaz kılarken tanıştı. Asiltürk’ün, Erbakan ile tanışıklıkları daha sonra siyasi yol arkadaşlığına dönüştü. O dönem inşaat mühendisliği ve serbest müşavirlik yapan Asiltürk, Ankara örgütünün başında görev aldığı Milli Nizam Partisi kapatıldıktan sonra kurulan Milli Selamet Partisi’nin (MSP) kurucularından oldu. Asiltürk, Genel Sekreterliğini de yaptığı bu partiden 1973 yılında Ankara Milletvekili olarak Meclis’e girdi.

1970’li yıllarda Türkiye koalisyon hükümetleriyle yönetiliyordu. Milli Selamet Partisi de o koalisyonların çoğunda yer aldı. Asiltürk de ‘hükümet mimarı’ adıyla anıldı.

KOALİSYONLARIN MİMARI

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Oğuzhan Asiltürk, 1973 seçimlerinden sonra Bülent Ecevit’in başkanlığında kurulan CHP-MSP koalisyonunun mimarları arasında yer aldı. Bu hükümette İçişleri Ba­kanlığı yaptı, yine kurucu mimarları arasında yer aldığı 1975 ve 1977’de Demirel başkanlığında kurulan Milliyetçi Cephe hükümetlerinde de İçişleri ve Sanayi Bakanı olarak görev yaptı.

1973 Türkiye genel seçimleri sonrası Bülent Ecevit tarafından CHP ve MSP koalisyon hükümeti kuruldu. 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Harekâtı bu hükümet döneminde yapıldı.

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12 EYLÜL’DE TUTUKLANDI

12 Eylül 1980 askeri darbesinin ardından kapatılan MSP’yle ilgili davada Erbakan ve parti yöneticileriyle birlikte askeri mahkemede yargılandı. Davanın en uzun tutuklu kalan isimlerinden biriydi. Bir yıl tutuklu kalan Asiltürk, beraat ettiği bu yargılamanın ardından 10 yıl süreyle siyasetten yasaklandı. Yasağı 1987’deki anayasa referandumuyla kalkınca tekrar aktif siyasete döndü.

İlk kongrede Refah Partisi’nin (RP) genel sekreterliğine seçildi, 11 yıl aradan sonra da bu kez memleketi Malatya’dan yeniden milletvekili oldu. Refah Partisi kapatılınca yerine kurulan Fazilet Partisi (FP) sonra da kapatılan Fazilet Partisi’nin yerine kurulan Saadet Partisi’nde hep karar alıcılar içinde yer aldı. Asiltürk, Erbakan’ın vefatının ardından da Saadet Partisi’nin YİK Başkanı oldu.

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ERGENEKON VE BALYOZ DAVALARINA KARŞI ÇIKTI

Yakın tarihin en önemli siyaset mühendisleri arasında sayılan Asiltürk, Refahyol koalisyonunu iktidardan eden 28 Şubat süreciyle ilgili davada da, camiasının o günkü yaklaşımının aksine, 28 Şubat’ın ordunun tümüne mal edilemeyeceğini savundu.

Yine yakın dönemin en sıcak gelişmelerinden Ergenekon ve Balyoz davalarında da farklı bir tutum aldı. Bu davalarla ordudaki anti-Amerikancı kadroların tasfiye edildiğini savundu. Evli ve 4 çocuk babası olan Oğuzhan Asiltürk’ün ‘Sosyal Yapının Güçlendirilmesi’ adlı bir kitabı bulunuyor.

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ERDOĞAN EVİNDE ZİYARET ETMİŞTİ

Asiltürk, son dönemde de seçimlerde Millet İttifakı’nda yer alan partisi SP’yi Cumhur İttifakı’na taşımak istediği tartışmalarının odağında oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 7 Ocak’ta kendisini evinde ziyaret etmesiyle başlayan bu tartışma, Erdoğan ile Beştepe’de iftar yemeğinde buluşması, ardından da Erdoğan’ın KKTC ziyaretinin davetlileri arasında yer almasıyla alevlendi.

NE DEDİLER?

ERDOĞAN: MEKÂNI CENNET OLSUN

Asiltürk’ün vefatının ardından siyaset dünyasının önemli isimleri taziye mesajları yayımladı:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Bugün vefat haberini aldığımız, Milli Görüş Vakfı ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı, siyasi tarihimizin önemli isimlerinden, çok kıymetli ağabeyimiz Sayın Oğuzhan Asiltürk’e Cenab-ı Allah’tan rahmet niyaz ediyorum. Mekânı cennet olsun. Oğuzhan ağabeyimin muhterem ailesine, Türkiye’deki ve yurtdışındaki sivil toplum ve siyaset camiasına Allah’tan sabr-ı cemil diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop: Çok değerli siyaset adamı, kıymetli büyüğümüz Oğuzhan Asiltürk beka âlemine irtihal etmiştir. Kendisine Allah’tan rahmet, ailesine sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Mekânı cennet olsun.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: Milli Görüş hareketinin öncü isimlerinden, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk’ün vefatını teessürle öğrendim. Kıymetli büyüğümüze Cenab-ı Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli: Türk devlet ve siyaset hayatının muhterem isimlerinden birisi olan, aynı zamanda Milli Görüş’ün kurucularından ve Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanlığı görevini de yürüten Sayın Oğuzhan Asiltürk’ün vefatından büyük bir üzüntü duyduğumu bilhassa ifade etmek isterim.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: Yüksek İstişare Kurulu Başkanımız, yol arkadaşımız ve dava adamı Oğuzhan Asiltürk ahirete irtihal etmiştir. Milletimizin ve camiamızın başı sağ olsun. Mekânı cennet, makamı âli olsun.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, SP Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu telefonla arayarak Asiltürk’ün vefatı nedeniyle taziyelerini iletip, Milli Görüş camiasına başsağlığı dileğinde bulundu.