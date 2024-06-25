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Milli Görüş’te aday krizi

Güncelleme Tarihi:

#Temel Karamollaoğlu#Saadet Partisi#Mahmut Arıkan
Milli Görüş’te aday krizi
Oluşturulma Tarihi: Haziran 25, 2024 07:00

Karamollaoğlu’nun kendisinden sonrası için genel başkan adayı olarak gösterdiği Mahmut Arıkan’a Parti Sözcüsü Birol Aydın rakip oldu.

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Temel Karamollaoğlu’nun sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararıyla genel başkan değişimine hazırlanan Saadet Partisi’nde aday krizi patlak verdi. Karamollaoğlu dün parti yönetimiyle yaptığı toplantının ardından Arıkan’ın adaylığını açıklarken, “Sağlık sorunlarımdan dolayı görevi devam ettiremiyorum. Bu sebeple kongremizi bu hafta sonu gerçekleştireceğiz. Zoom toplantısında aday isimlerinin ulaştırılmasını talep ettik. Yüzlerce isim zikredildi. Önce çıkan 5 ismi teşkilatlarımıza tekrar sorduk. Mahmut Bey de bu isimlerin en önünde gözüktü” dedi. Karamollaoğlu, başka adayların da ortaya çıkmasıyla ilgili de “Başka adaylar olabilir. Aday olacaklarını ilan edenler için yöntem bellidir” dedi.

BİROL AYDIN DA YARIŞTA

SP’deki aday belirleme toplantısı sürerken Parti Sözcüsü Birol Aydın da adaylığını ilan etti. Aydın adaylık kararının gerekçesini, “Partinin birliğini, bütünlüğünü ve kardeşlik iklimini korumak için” diye ifade etti. SP’nin en güçlü örgütlerinden İstanbul İl Başkanlığı ile bir çok örgüt yönetiminden de Aydın’ın adaylığına destek açıklamaları yapıldı. Merkezin adayı Arıkan’ın karşısına partinin etkili isimlerinden Aydın’ın aday olarak çıkması parti kulislerinde, pazar günü Ankara’da yapılacak kongrenin heyecanlı bir yarışa sahne olacağı şeklinde yorumlandı.

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#Temel Karamollaoğlu#Saadet Partisi#Mahmut Arıkan

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