Milli gelirde hedefimiz 1 trilyon dolar

AFETLERDE KAYIPLARIN ACISI

“Son Kabine toplantımızdan bu yana ülkemiz ve milletimiz için çok önemli programlar icra ettik. Açılışlar gerçekleştirdik, temeller attık. Çok sayıda ülke yöneticisiyle telefon görüşmeleri gerçekleştirdim. Kabine toplantımızda da salgından güvenliğe, afetlerden yeni turizm sezonuna etraflıca istişare ettik. Rabbim bu ülke ve milleti için çalışan üreten herkesten razı olsun. 2023 hedeflerimize ulaşarak bu gayretleri taçlandıracağız. Salgınla mücadelemizin sürdüğü bu dönemde afetlerin yol açtığı can ve mal kayıplarının acısını hissettik.

KONUTLAR 1 YILA KADAR TESLİM

Orman yangınlarının yanı sıra hayvanlar, evler, seralar da tahrip oldu. Yangınların söndürülmesinin hemen ardından zararların telafisi için çalışmalar başladı. Şimdiden tamamlanıp teslim edilen evler var. Amacımız 1 yıla kadar inşa edilecek yapıları bitirip hak sahiplerine teslim etmektir. Hayatını kaybeden 82 vatandaşımıza Allah’tan rahmet diliyorum. Kayıp 15 vatandaşımızı arama çalışmaları devam ediyor. Bozkurt’ta ilçeye normalde 1 yılda yağan yağış sadece 2 günde düştü.

AFET BÖLGESİNE 287 MİLYON TL

Yaşanan felaketle mücadele için tüm bakanlıklarımızın, belediyelerimizin sivil kuruluşlarının imkânlarını seferber ettik. 10 binin üzerinde personel ve ihtiyaç olan araç gereçle felaket bölgelerine adeta çıkartma yaptık. Avrupa ülkelerinde yaşanan sel felaketlerinin ardından aylarca atılamayan atıkları 1 ayda temizledik. Selden etkilenen 3 ilde 509 milyon TL zarar ortaya çıkmıştır. Bugüne kadar afet bölgesine 287 milyon TL ödenek aktarılmıştır.

Yardım kampanyasında toplanan meblağ 345 milyon lirayı buldu. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden bu felaketin izlerini silmekte kararlıyız. Tüm kurumlarımızı ve vatandaşlarımızı AFAD’ın yönergelerine göre afet planlarını gözden geçirmeye, eksiklerini tamamlamaya davet ediyorum.”

DÖVİZ REZERVİ 118 MİLYAR DOLARI AŞTI

2020 yılında yüzde 1.8’lik büyüme kaydederek G20 ülkeleri arasında bu başarıyı elde eden birkaç ülkeden biri olduk. Türkiye ekonomisi küresel krizden bu yana iç ve dış konjonktürde yaşanan tüm sıkıntılara rağmen kesintisiz büyümesini sürdürdü. Yılın ilk çeyreğinde yıllık yüzde 7.2, ikinci çeyrekte yüzde 21.7 oranında büyüme rakamına ulaştık. Türkiye bu rakamla dünyada İngiltere’nin ardından 2. sırada yer aldı. Ağustos ayı itibarıyla ihracatımız 207 milyar doları aştı. Döviz rezervlerimiz, özellikle ana muhalefetin buraya dikkat etmesi lazım; 27 Ağustos itibarıyla 118 milyar doları aşmış durumdadır.

ENFLASYONUN DA ÜSTESİNDEN GELİYORUZ

Ekonomimizin en önemli sorunlarından birinin enflasyon olduğunu biliyoruz. İnşallah bu meselenin de üstesinden geliyoruz.

Enflasyonun tek haneli rakamlara düşmesini hedefliyoruz.

BÜYÜME HEDEFİ YÜZDE 9

Bu yılı yüzde 9 civarında büyümeyle kapatmayı ümit ediyoruz. Bu büyümenin kaliteli kapsayıcı ve sürdürülebilir olması için makro ekonomik dengeleri gözeten bir kalkınma modeli uygulayacağız. Milli gelirimizi bu yıl 800 milyar doların üzerine, Orta Vadeli Program dönemi sonunda da 1 trilyon dolar seviyesine taşıyacağız. Ekilebilir ve sulanabilir alanların artırılması için çalışmaları hızlandıracağız. Program dönemi boyunca ihracattaki artışın devam etmesini bekliyoruz.

İHRACAT 250 MİLYAR DOLARI AŞACAK

İhracatın 2021 yılında 211 milyar dolar, program dönemi sonunda ise 250 milyar doları aşacağını tahmin ediyoruz. Seyahat gelirlerinin 33 milyar dolara çıkmasını bekliyoruz. Cari işlemler açığının milli gelire oranının program sonunda yüzde 1 seviyesine gerilemesini öngörüyoruz.

HEDEFİMİZ TEK HANELİ ENFLASYON

Enflasyonun kalıcı olarak tek haneli seviyelere inmesini hedefliyoruz. Mali disiplinin sürdürülmesi olmazsa olmazımızdır. Özel sektör öncülüğünde dayanıklı bir büyüme için makro ekonomik istikrarı güçlendirerek, ekonomide şeffaflığı, öngörülebilirliği, rekabetçiliği ve verimliliği arttıracak bir dizi politikayı hayata geçireceğiz. Program dönemi boyunca istihdamın yıllık 1 milyon 170 bin kişi artmasını, işsizlik oranının kademeli olarak gerilemesini hedefliyoruz.

ÇELTİK ALIM FİYATINI BELİRLEDİK

Önümüzdeki günlerde başlayacak çeltik hasatı için TMO’nun alım fiyatlarını belirledik. Ton başına baldo çeşidi için 5 bin 500 lira, Osmancık için 4 bin 500 lira, Luna için 4 bin lira alım fiyatı uygulanacaktır.

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