Milli futbolcunun çakarlı eşi

Emniyet şeridini de kullanan Büyük, görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkilerin ardından görüntüleri silen Merve Büyük, “Alın tekrar koyuyorum. Ben aracın misafir koltuğundayım, eşim Hopa’da” yazarak sosyal medya üzerinden görüntüleri tekrar paylaştı.

‘SİYASETÇİ BİR AİLE DOSTUMUZUN’

Merve Büyük tepkiler üzerine “Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır” dedi. Polis, araç sürücüsü G.K. ve araç sahibi N.B.’ye çakar ve siren kullanmak ile emniyet şeridi ihlalinden toplam 4 bin 17 lira ceza kesti.

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