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Çetin AYDIN / İSTANBUL
Haber Giriş: 23.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Milli futbolcunun çakarlı eşi

Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
Milli futbolcunun çakarlı eşi

Milli futbolcu Adem Büyük’ün eşi Merve Büyük, çakar ve siren tertibatlı otomobili ile İstanbul’da yola çıktı.

Emniyet şeridini de kullanan Büyük, görüntüleri kendi sosyal medya hesabından paylaştı. Gelen tepkilerin ardından görüntüleri silen Merve Büyük, “Alın tekrar koyuyorum. Ben aracın misafir koltuğundayım, eşim Hopa’da” yazarak sosyal medya üzerinden görüntüleri tekrar paylaştı.

‘SİYASETÇİ BİR AİLE DOSTUMUZUN’

Merve Büyük tepkiler üzerine “Hiçbir zaman çakarlı bir aracımız olmamıştır, videonun çekildiği araç siyasetçi bir aile dostumuzun aracıdır” dedi. Polis, araç sürücüsü G.K. ve araç sahibi N.B.’ye çakar ve siren kullanmak ile emniyet şeridi ihlalinden toplam 4 bin 17 lira ceza kesti.

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Çetin AYDIN
Çetin AYDIN
caydin@hurriyet.com.tr
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