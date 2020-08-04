Milli elektronik kelepçe hazır

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın düzenlediği ihale sonucunda, elektronik izleme yazılımıyla elektronik kelepçe, ev hapsi ünitesi, mağdur izleme ünitesi, anlık takip sistemi, alkol izleme ünitesi ve bu üniteleri oluşturan modüller, yazılım ve elektronik devre kartları yurt içinde tasarlanmaya, geliştirilmeye ve üretilmeye başlandı. Test aşamalarının tamamlanmasının ardından 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren yabancı ürünler yerini tamamen milli ürünlere bırakacak.

İSRAİL’DEN İTHAL EDİLİYORDU

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ana yükleniciliğinde Mahrek Teknoloji ile kelepçeleri üreten Ortem firmasını ziyaret etti. Denetimli serbestlik uygulamaları kapsamında Türkiye’de elektronik kelepçe kullanıldığını belirten Bakan Mustafa Varank, önceki süreçlerde bunların bir İsrail firmasından ithal edildiğini belirterek şu bilgileri verdi:

“İhale kapsamında STM-Ortem-Mahrek ortaklığında yerli firmalarımız elektronik kelepçe ihalesini kazandı. Böylece, hem buradaki ürünlerin yerlileştirilmesi, millileştirilmesi hem de daha ucuz bir maliyetle Adalet Bakanlığımızca bunların tedarik edilmesi sağlanmış oldu. Eylül ayında ilk ürünler teslim edilmeye başlanacak. Ekimden itibaren de yabancı üründen yerli ürüne doğru bir geçiş olacak. Yerlileşme hamlesini hızlandırmak istiyoruz.”

KADINA ŞİDDETTE DE KULLANILIYOR

Bakan Varank, bu ürünün, denetimli serbestlik uygulamaları yanında özellikle kadına yönelik şiddette ve uzaklaştırma cezalarında kullanıldığına dikkati çekti. Şüpheli, sanık ve hükümlülerin, cezalarının infazı veya bu kişilere denetimli serbestlik tedbirlerinin uygulaması amacıyla 2013’te Elektronik İzleme Sistemi başlatılmıştı.

Türkiye’de elektronik izleme üniteleri, konutun terk edilmemesi, belirlenen yerlere gitmekten yasaklanma veya belirli alanların terk edilmesinin engellenmesi, alkol kullanımı izleme ve mağdur koruma amaçlı olarak kullanılıyor.