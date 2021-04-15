MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMilli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!
GeriGündem Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Gündem
Haber Giriş: 15.04.2021 - 10:50 | Son Güncelleme:

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

Milli Eğitim Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla vatandaşlar, dolandırıcılara karşı uyarıldı. Paylaşımda "Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız' şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız" ifadeleri kullanıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Tablet dağıtımı için vatandaşlara SMS gönderen dolandırıcılar gönderdikleri linkle kişisel verileri ele geçiriyor.

EGMden vatandaşlara uyarı Bu linke sakin tıklamayın
EGM'den vatandaşlara uyarı! Bu linke sakin tıklamayın

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

UYARI!

Dolandırıcılık mağduru olmamak için “Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız” şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız.

Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız.

 

Polis böyle uyardı Ücretsiz tablet dağıtılıyor tuzağı...
Polis böyle uyardı! 'Ücretsiz tablet dağıtılıyor' tuzağı...

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

Kripto Para Piyasaları için Bigpara

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi