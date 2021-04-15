Milli Eğitim Bakanlığı'ndan vatandaşlara dolandırıcılık uyarısı!

Milli Eğitim Bakanlığı, dolandırıcılara karşı vatandaşları uyardı. Tablet dağıtımı için vatandaşlara SMS gönderen dolandırıcılar gönderdikleri linkle kişisel verileri ele geçiriyor.

İşte Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan paylaşım:

UYARI!

Dolandırıcılık mağduru olmamak için “Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız” şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız.

Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız.

UYARI❗️



Dolandırıcılık mağduru olmamak için “Millî Eğitim Bakanlığı ve EBA ücretsiz, koşulsuz tablet dağıtıyor. Veli olarak başvuru için tıklayınız” şeklindeki mesaj linklerine giriş yapmayınız.



Tablet dağıtımlarımızda resmi veriler üzerinden velilerimize doğrudan ulaşmaktayız. pic.twitter.com/CsDfgMwDlp — MEB (@tcmeb) April 15, 2021

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