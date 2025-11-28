×
HABERLERGündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'soru' açıklaması: Yeni model üzerinde çalışılıyor

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Kasım 28, 2025 11:58

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kapsamında yeni soru modelinin geliştirilmesine yönelik Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı (ÖSYM) ile iş birliğinde çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; düzenlenen çalıştaylara bakanlık yöneticileri, ÖSYM temsilcileri, akademisyenler ve öğretmenlerden oluşan uzman ekipler katılarak soru modeli tasarımına ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor. Çalışmalarda soru modelinin temel bileşenleri, kullanılacak soru tipleri ve değerlendirme kriterlerine ilişkin teknik çerçeve üzerinde ortak görüşler ele alınıyor. Geliştirilecek olan soru modeli, öğrencilerin konuları anlama, ilişkilendirme, uygulama ve problem çözme gibi temel becerilerini ortaya koyan görev ve soru türlerini esas alan bir yapıda tasarlanıyor. 

