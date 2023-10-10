×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme

Güncelleme Tarihi:

#Milli Eğitim Bakanlığı#Lise#Okul
Milli Eğitim Bakanlığından hayalet sınıf kuran özel okullara inceleme
Oluşturulma Tarihi: Ekim 10, 2023 12:11

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) açık liseye geçiş şartlarını taşımayan ancak tam zamanlı kurslarla üniversite sınavına hazırlanmak isteyen 12'nci sınıf öğrencileri için 'hayalet sınıf' kuran özel okullara inceleme başlattı.

Haberin Devamı

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği'nde yapılan değişiklikle açık öğretim liselerine geçişlerin belli şartlara bağlanmasının ardından tam zamanlı kurslara gitmek isteyen 12'nci sınıf öğrencileri için bazı özel okullarda 'hayalet sınıflar' kurulduğu yönünde bakanlığa ihbarlar geldi. Bu sınıflara kayıt olan öğrenci velilerinden yüksek ücretler istendiği, öğrencilerin devamsız oldukları halde bu sınıflara gelmiş gibi gösterildikleri ifade edildi.

Bakanlık, hayalet sınıflarda 'sahte diploma' verme hazırlığı yapan özel okullarla ilgili yapılan bu ihbarlar üzerine harekete geçti ve e-Okul sistemi üzerinde eylül ayı itibarıyla resmi okullardan özel okullara geçiş yapan öğrencilerin verilerini analiz ederek bu konuda belli tespitler yaptı. Bunun yanında, MEB Teftiş Kurulu Başkanlığı harekete geçirilerek genel bir denetim kararı alındı. Ayrıca 81 il valiliğine okul bazlı inceleme yapılması için yazı gönderildi. Yazıda, 81 ilde faaliyette bulunan özel okulların 12'nci sınıflarına kayıtlı öğrencilerin okullarına devam edip etmediklerine ilişkin inceleme yapılması, mevzuata aykırı işlem yapıldığının anlaşılması halinde yasal işlem başlatılması istendi. İncelemelerde ortaya çıkan tespitler doğrultusunda gerekli yasal işlemler uygulanacak. 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu'na göre, mevzuata aykırı fiilin işlendiği özel okulların kurum açma izni ve çalışma ruhsatı iptal edilecek. Özel okul sahiplerine de brüt asgari ücretin 20 katı idari para cezası verilecek. (DHA)

Haberle ilgili daha fazlası:
#Milli Eğitim Bakanlığı#Lise#Okul

BAKMADAN GEÇME!